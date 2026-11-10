Maria hat bei den Pferden ihren Traumjob gefunden – nun ist er in Gefahr

Drei Jahre lang hat Maria bei HorSense in Ledenitzen bewiesen, wie gut gelebte Inklusion funktionieren kann. Doch weil eine Förderung ausgelaufen ist, könnte sie nun ihren Arbeitsplatz als Pferdepflegerin verlieren.

Manchmal braucht es nur den richtigen Ort und Menschen, die an einen glauben. Für Maria ist dieser Ort der Verein HorSense in Ledenitzen in der Gemeinde Finkenstein. Seit mehr als zehn Jahren ist sie dort regelmäßig anzutreffen und ihre Liebe zu Pferden entwickelte sich dort mit der Zeit zu ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte. Denn Maria ist mittlerweile nicht mehr nur Reiterin, sondern seit drei Jahren auch als Pferdepflegerin beschäftigt. Ein inklusiver Arbeitsplatz, der ihr viel bedeutet und den sie nun verlieren könnte.

Aus der Pferdeliebe wurde ein Beruf

Schon als Kind hatte Maria eine besondere Verbindung zu Pferden. Nach ihrem Umzug nach Kärnten fand sie beim gemeinnützigen Verein HorSense einen Ort, an dem sie ihrer Leidenschaft nachgehen konnte. Regelmäßig nahm sie Reitstunden bei integrativen Reitwartinnen und entwickelte sich dabei nicht nur reiterlich, sondern auch persönlich weiter. Mit der Zeit entstand die Möglichkeit, aus ihrer Begeisterung für die Tiere mehr zu machen. Mit Unterstützung der Organisation Autark lernte Maria Schritt für Schritt jene Fähigkeiten, die sie für die Arbeit mit den Pferden benötigt. Im Rahmen des Förderprojekts „Chancenforum“ konnte schließlich ein eigener inklusiver Arbeitsplatz für sie geschaffen werden.

©HorSense Maria liebt Pferde schon lange. Nun hat sie ihre Liebe zum Beruf gemacht.

Maria ist eine wertvolle Stütze des Vereins

Seit drei Jahren gehört die Kärntnerin nun auch beruflich zum HorSense-Team. Als Pferdepflegerin kümmert sie sich um die Therapiepferde und ist dabei für den Verein nicht mehr wegzudenken. „Mit großem Engagement übernimmt sie Aufgaben in der täglichen Versorgung der Pferde und trägt damit auch dazu bei, dass die Arbeit des Vereins und das therapeutische Angebot aufrechterhalten werden können“, so das HorSense-Team. Außerdem kann ihre Fähigkeiten einbringen, Verantwortung übernehmen und einer Tätigkeit nachgehen, die ihr Freude bereitet. Für den Verein ist ihre Unterstützung wertvoll. HorSense bietet therapeutisches Reiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung an. Die Pferde spielen dabei eine zentrale Rolle – und damit auch die Menschen, die sich täglich um sie kümmern.

Jetzt steht Marias Arbeitsplatz auf dem Spiel

Nun gibt es allerdings eine Entwicklung, die Marias berufliche Zukunft gefährdet. Das Förderprojekt, durch das ihre Anstellung ermöglicht wurde, ist ausgelaufen. Für den gemeinnützigen Verein ist es finanziell nicht möglich, den Arbeitsplatz ohne weitere Unterstützung dauerhaft zu erhalten. Das möchte der Verein nicht einfach so hinnehmen: „HorSense möchte unbedingt verhindern, dass eine erfolgreich aufgebaute berufliche Perspektive mit dem Ende einer Förderung ebenfalls endet.“

©HorSense Maria packt bei HorSense ordentlich mit an.

Marias Geschichte bei HorSense soll weitergehen

Damit Maria auch künftig als Pferdepflegerin arbeiten kann, hat HorSense nun einen Spendenaufruf gestartet. Der Verein hofft auf Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen aus der Region. Die Beiträge sollen direkt in die Finanzierung ihres Arbeitsplatzes fließen. „Jeder Beitrag – ob groß oder klein – hilft dabei, einen Arbeitsplatz zu erhalten, der für Maria weit mehr bedeutet als eine Beschäftigung: Er steht für Selbstständigkeit, Teilhabe und eine langfristige Perspektive“, appelliert der Verein abschließend.