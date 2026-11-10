365. Kärntner Derby: VSV und KAC kämpfen um wichtige Punkte

Nach der Nationalteam-Pause wartet auf die Kärntner Eishockeyfans gleich ein besonderes Highlight. Am Mittwoch, dem 11. November 2026, treffen die Kärntner Erzrivalen VSV und der KAC zum bereits 365. Mal aufeinander. Spielbeginn in der Villacher Stadthalle ist um 19.15 Uhr. Beide Mannschaften konnten zuletzt nicht durchgehend überzeugen und wollen mit einem Derbysieg wieder Schwung aufnehmen.

KAC in der Tabelle vorne, VSV unter Zugzwang

In der Tabelle der win2day ICE Hockey League haben die Klagenfurter derzeit die Nase vorne. Der KAC liegt nach 17 Spielen mit 30 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Zwischenzeitlich standen die Rotjacken in dieser Saison sogar an der Tabellenspitze. Der VSV belegt hingegen mit 20 Punkten aus 15 Begegnungen den zwölften Rang. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Villacher bislang zwei Spiele weniger absolviert haben als der Erzrivale. Die jüngsten Ergebnisse zeigen bei beiden Mannschaften ein ähnliches Bild: Sowohl der KAC als auch der VSV konnten nur eines ihrer vergangenen drei Ligaspiele gewinnen. Die Klagenfurter feierten einen deutlichen 7:2-Erfolg gegen Linz, mussten sich aber Graz und Bozen geschlagen geben. Die Villacher setzten sich zu Hause mit 4:0 gegen Innsbruck durch, verloren zuletzt allerdings auswärts gegen Graz mit 1:4.

Derbybilanz spricht für die Rotjacken

Ein Blick auf die Geschichte des Kärntner Derbys zeigt einen deutlichen Vorteil für den KAC. Von den bisherigen 364 Begegnungen konnten die Klagenfurter 196 gewinnen. Der VSV setzte sich 149-mal durch, 19 Partien endeten unentschieden. Auch in der jüngeren Vergangenheit hatten die Rotjacken meist die Nase vorn. Acht der vergangenen zehn Derbys gingen an den KAC. Seit mittlerweile zehn Jahren konnten die Villacher keine Derby-Saisonbilanz mehr für sich entscheiden. Allerdings macht die Heimstatistik den Blau-Weißen Hoffnung. Drei der letzten sechs Derbys in der Villacher Stadthalle gewann der VSV. Auch die beiden jüngsten Villacher Derbysiege gelangen vor eigenem Publikum.

VSV in finanzieller Not

Abseits des Eises sorgt derzeit vor allem die finanzielle Situation des VSV für Schlagzeilen. Am Montag, dem 9. November, stellte die EC VSV GmbH beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. Die Betriebsgesellschaft des Villacher Traditionsvereins kämpft mit Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. Zudem fehlen rund 1,2 Millionen Euro, nachdem Einnahmen aus Saisonabonnements und Sponsorengeldern bereits zur Begleichung alter Schulden verwendet worden waren. Geschäftsführer Oliver Bergauer will den Club nun mit einer Sanierungsquote von 20 Prozent wieder auf Kurs bringen. Dafür ist der VSV allerdings auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Trotz der angespannten Lage soll der Profispielbetrieb fortgesetzt werden. Ob das langfristig gelingt, ist derzeit noch offen, zumindest die nächsten drei Heimspiele sollen nach aktuellen Informationen des Masseverwalters gesichert sein.