Drei Heimspiele garantiert: VSV ringt um Fortführung der Saison

Nach der Insolvenzmeldung: Das Antreten des EC VSV bei den kommenden Heimspielen ist fixiert.

Der EC VSV hat am Montagvormittag beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Fremdverwaltung eingebracht – wir berichteten ausführlich. Laut Kreditschutzverbänden AKV und KSV 1870 belaufen sich die Schulden auf 2,4 Millionen Euro.

20-prozentigen Zahlungsquote

Wie es weitergeht, wird sich zeigen, wobei vor allem die Frage aufkommt, ob die Saison fertig gespielt werden kann. Ob der Insolvenzantrag mit einer 20-prozentigen Zahlungsquote von den Gläubigern angenommen wird, soll im neuen Jahr entschieden werden.

Drei Heimspiele sicher

Masseverwalter Michael Pontasch prüft gegenwärtig den wirtschaftlichen Status quo des Klubs. Hinsichtlich des weiteren Meisterschaftsverlaufs wollte er sich laut ORF-Bericht vorerst nicht festlegen: „Das ist noch zu früh. Wir haben jetzt aber drei Heimspiele, die wir auf alle Fälle absolvieren und hoffen, dass so viele Fans wie möglich in die Halle kommen und konsumieren, um die Liquiditätssituation zu verbessern.“

1,2 Millionen Euro benötigt

Für den laufenden Betrieb benötigt der VSV dringend 1,2 Millionen Euro. Geschäftsführer Oliver Bergauer sprach von Sponsoren, die Geld investieren wollen, gleichzeitig setzt man jedoch auch auf die Unterstützung der Anhängerschaft der Adler.

Betriebsversammlung mit AK geplant

Von der Insolvenz sind 38 Spieler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Nach Angaben der Arbeiterkammer steht der Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen (ISA) bereits mit den Verantwortlichen der EC VSV GmbH in Kontakt. Im Rahmen einer anstehenden Betriebsversammlung soll die Belegschaft zeitnah über die arbeitsrechtlichen Konsequenzen und ihre Lage aufgeklärt werden.