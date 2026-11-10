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/ ©zVg
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Juwelier.
Gerald Schützlhoffer und seine Familie dürfen sich über eine hohe Auszeichnung freuen.
Villach
10/11/2026
Schützlhoffer

Villacher Familienbetrieb erhält zum zweiten Mal hohe Auszeichnung

Große Freude bei Juwelier Schützlhoffer. Zum zweiten Mal holt er den begehrten Titel „Juwelier des Jahres“ nach Villach. Ausgezeichnet von Schmuckstars 2026 in Wien.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
2 Minuten Lesezeit(281 Wörter)
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„Für uns als Familienbetrieb ist es eine besondere Freude, die Trophäe nach 2024 Villach zu holen. Hier üben wir das Juwelier und  Goldschmiedehandwerk bereits in vierter Generation aus“, freut sich Chef Gerald Schützlhoffer, der den Preis gemeinsam mit seiner Familie entgegengenommen hat. Und: „In unserer Werkstätte in der Widmanngasse entstehen Schmuckstücke für unsere Local Heros sowie internationale Kunden. Am Anfang steht ein besonderer Anlass, eine Erinnerung oder eine Idee, der wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden Form geben. Ihnen danken wir für ihr Vertrauen. Unser Dank gilt ebenso unserem Team, das diese Auszeichnung mit seinem Können und seiner täglichen Arbeit möglich gemacht hat“.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Juwelier.
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„Wir sind überglücklich und dankbar“

Übrigens: Gerald, seine Ehefrau Janine, Paul, Leon und Lisa Schützlhoffer sind ahnungslos nach Wien gereist und waren sehr überrascht, diesen Award zum zweiten Mal verliehen bekommen zu haben. „Wir sind überglücklich und dankbar, so viel Wertschätzung für unsere Arbeit bekommen zu haben.“ Die Preise werden in neun Kategorien jährlich von Schmuckstars als größte, österreichische Auszeichnung der Uhren- und Schmuckbranche vergeben. Die Trophäen werden für besonderes Engagement, exzellenten Service, handwerkliche Kreativität, stilvolles Ambiente, ausgezeichnete Beratung und zukunftsorientierte Konzepte verliehen.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Juwelier.
©zVg
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Image und Standort stärken

„Wir sind überzeugt vom Einkaufserlebnis und der Qualität, die engagierte österreichische Juweliere und heimische Kunsthandwerker bieten können. Unsere Vision ist daher, mitzuhelfen, um diese Stärken zu fördern und auszubauen. Damit wollen wir einen positiven Impuls für das Image der Uhren- und Schmuckbranche setzen und den Standort Österreich stärken“, so Initiator Christian Lerner von Schmuckstars.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 14:19 Uhr aktualisiert
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