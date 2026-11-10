Nach VSV-Insolvenz: Fans wollen Eishockeyklub helfen

Die Nachricht über die Insolvenz der EC VSV GmbH sorgte am Montag für einen Schock bei den Villacher Eishockeyfans. Sie wollen ihrem Herzensverein nun unter die Arme greifen.

Wie stark Villach zusammenhält, zeigt sich aktuell beim VSV: Nachdem Geschäftsführer Oliver Bergauer am 9. November 2026 beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingebracht hat, hat sich der Fanclub „Absolut Villach“ etwas besonderes einfallen lassen.

„Villach wird nie untergehen“

Die Anhänger des Eishockeyklubs verkaufen T-Shirts, auf denen der Slogan „Villach wird nie untergehen“ prangt. „Die gesamten Einnahmen kommen unserem Herzensverein zugute“, teilen sie in den sozialen Medien mit. Pro Stück werden 40 Euro verlangt. Bestellt werden können sie bis einschließlich 13. Dezember 2026 über den Instagram- bzw. Facebook-Account von Absolut Villach. „Um unseren Teil zur Rettung unseres Vereins beizutragen“, erklären die Fans abschließend.