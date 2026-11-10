Wetterextreme belasten Wasserversorgung: Fachleute berieten in Villach

Beim 18. Infotag Trinkwasser in Villach berieten rund 330 Fachleute über die Zukunft der lokalen Wasserversorgung. Auf dem Programm standen unter anderem Themen, wie Trockenheit und Wetterextreme.

Rund 330 Fachkräfte aus der Wasserwirtschaft kamen am Dienstag im Congress Center Villach zusammen, um über aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Die Tagung wurde von der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und der Kärntner Verwaltungsakademie organisiert. „Trinkwasser ist unsere wichtigste Ressource und ein zentrales Zukunftsthema für Kärnten. Wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, vertrauen wir darauf, dass das Wasser in guter Qualität aus der Leitung kommt. Dahinter stehen Wassermeister:innen, Wasserwart:innen, Gemeinden und Versorger:innen, die sich Tag für Tag darum kümmern. Ihre Arbeit sichert Lebensqualität und gibt den Menschen Sicherheit“, hob Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) hervor.

© Büro LR.in Lagger-Pöllinger Am Foto: Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger

Kärntens Versorger vor Herausforderung

Auf der Agenda standen Themen, wie Trockenheit und Wetterextreme, Wasserentnahmen aus Hydranten, die Löschwasserversorgung sowie Spitzenentnahmen im Versorgungsnetz. Der Gemeindewasserversorgungsverband Unteres Drautal und die Wassergemeinschaft Mühlgraben teilten dazu ihre Erfahrungen. Derzeit sichern Gemeinden, Verbände und Genossenschaften die Versorgung von rund 94 Prozent der Kärntner Bevölkerung. Zwar verfügt das Bundesland insgesamt über ausreichende Wasserressourcen, dennoch zeigen sich regional unterschiedliche Herausforderungen. Im Zentralraum können etwa sommerliche Verbrauchsspitzen die Verteilung belasten. Im Lavanttal verschärfen längere Trockenperioden die Situation. Auch einzelne Gemeinden im Bezirk Spittal melden Engpässe.

Klimawandel verursacht Sorgenfalten

Die im Jahr 2006 gegründete Stiftung „Wasser für Kärnten“ trägt zur Sicherung der Grundwasservorkommen bei. Sie verfügt über Ressourcen von rund 200 Litern pro Sekunde, wovon bereits rund 100 Liter pro Sekunde über Brunnen und Quellen erschlossen sind. Die regionale Vernetzung der Gemeindewasserversorgungen stärkt ergänzend die Versorgungssicherheit, da Wasser bei Bedarf dorthin gelangen kann, wo es gebraucht wird. Die Studie „Wasserschatz Österreichs“ prognostiziert bis 2050 einen Mehrbedarf von fünf bis sieben Prozent, während das Grundwasser im schlechtesten Fall um bis zu 23 Prozent schrumpfen könnte. . Für Kärnten könnten sich dadurch bestehende regionale Engpässe weiter verschärfen.

Infotag in Villach

Der Infotag diente den 345 zertifizierten Kärntner Wassermeistern und 526 Wasserwarten auch als Schulung: Für die Teilnahme gab es 15 Fortbildungspunkte. Lagger-Pöllinger schloss: „Danke allen haupt- und ehrenamtlich Engagierten, die Tag für Tag dafür sorgen, dass wir verlässlich bestes Trinkwasser genießen können.“