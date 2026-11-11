„Wie eine Explosion“: Lauter Knall reißt Villacher aus dem Schlaf

Was war das für ein gewaltiger Knall in Villach-Landskron? Kurz nach Mitternacht meldeten sich besorgte Anrainer bei unserer Redaktion. Wir haben nachgefragt, was da los war.

Ein lauter Knall mitten in der Nacht auf Mittwoch (11. November) sorgte in Villach-Landskron für Aufregung. Gleich mehrere Leser meldeten sich bei unserer Redaktion, nachdem sie um kurz nach Mitternacht ein explosionsartiges Geräusch gehört hatten. „Es gab gerade einen lauten Knall in Landskron, wie eine Explosion, habt ihr was gehört?“, wollte ein Mann wissen. Eine Anrainerin wurde von dem Geräusch aus dem Schlaf gerissen. „Es war eine heftige Explosion zu hören in Landskron, hoffentlich niemand verletzt. Hat uns aufgeweckt“, schilderte sie. Ein weiterer Leser schickte uns ein Video von den alarmierten Feuerwehren und fragte besorgt, was passiert sei.

Feuerwerkskörper dürfte in Gartenhütte explodiert sein

Wir haben bei der Hauptfeuerwache Villach nachgefragt. Oberbrandinspektor Martin Regenfelder leitete den nächtlichen Einsatz in Landskron. Gegenüber 5 Minuten erklärt er, dass ein Feuerwerkskörper beziehungsweise Böller in einer Gartenhütte detoniert sei. Die Wucht der Explosion war offenbar so groß, dass die Fensterscheiben der Hütte zerbarsten. Aktuell wird vermutet, dass jemand den Feuerwerkskörper in die Hütte geworfen hat. Ob das tatsächlich der Fall war und wer dafür verantwortlich sein könnte, ist derzeit allerdings noch unklar. Die Ermittlungen liegen nun bei der Polizei.

Drei Feuerwehren rückten aus

Aufgrund des Vorfalls wurden gleich drei Feuerwehren alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass kein Brand ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte mussten daher nicht weiter eingreifen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.