Winter in Villach: Schneeräumung, Streusplitt und was Anrainer beachten müssen

Das Betreuungsgebiet umfasst 420 Kilometer Straßen, 220 Kilometer Gehwege, 150 Kilometer Radwege sowie rund 130 Brücken und die Fußgängerzone, wobei der Winterdienst nach Priorität der jeweiligen Verkehrswege ab einer Schneehöhe von fünf Zentimetern ausrückt. „Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wirtschaftshofes und des Stadtgrün-Teams, die mit großem Einsatz dafür sorgen, dass unsere Stadt auch in der kalten Jahreszeit sicher und gepflegt bleibt“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Gesetzliche Räum- und Streupflicht beachten

Zur Orientierung im Einsatz dienen zahlreiche Markierungen entlang der Trassen, ergänzt durch Serviceangebote für Bürgerinnen und Bürger. „12.000 Schneestangen aus Holz und weitere 1000 in den Straßenleitpflöcken integrierte Kunststoffstangen dienen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei als Orientierungshilfe. An besonders exponierten Stellen werden zudem 100 Streusplittboxen aufgestellt, aus denen sich die Bevölkerung bei Bedarf kostenlos bedienen kann“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Anrainerinnen und Anrainer entlang ihrer Grundstücke trotz städtischer Räumung aufrechtbleibt und die Haftung nicht übertragen werden kann.

Vorkehrungen getroffen

Parallel dazu übernimmt das Stadtgrün-Team spezifische Aufgaben in der kalten Jahreszeit: Mehr als 40 Brunnen im Stadtgebiet wurden bereits winterfest gemacht, während der Wintermonate betreut die Mannschaft Parkanlagen, Friedhöfe und den Sportplatz in Landskron. Trotz des beginnenden Winters wurden zudem schon Vorkehrungen für das nächste Frühjahr getroffen, indem Blumenzwiebeln für Tulpen, Narzissen und Hyazinthen in den Wechselflorbeeten gesetzt wurden.