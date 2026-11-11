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/ ©Rotes Kreuz Kärnten
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Spendenübergabe.
Sigrid Rath, Bezirkskoordinatorin der Team Österreich Tafel Villach, nimmt die Spende in Höhe von 2.500 Euro von Markus Hartmann, Marktleiter von Dehner Villach, entgegen (von links).
Villach
11/11/2026
Tolle Sache

2.500 Euro Spende für die Team Österreich Tafel in Villach

Der Dehner Hilfsfonds spendet 2.500 Euro an die Team Österreich Tafel in Villach. Das Geld sichert die Ausgabe kostenloser Lebensmittel.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Die Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes in Villach erhielt eine Spende in Höhe von 2.500 Euro aus dem „Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not“. Die Mittel sind dafür bestimmt, das bestehende Hilfsangebot in der Region weiterhin aufrechtzuerhalten.

Alltägliche finanzielle Belastung abfedern

Die Einrichtung versorgt Personen mit geringem Haushaltsbudget mit kostenlosen Lebensmitteln, um deren alltägliche finanzielle Belastung abzufedern. Die Ausgabe und Abwicklung der Nahrungsmittel wird vor Ort von ehrenamtlichen Kräften getragen.

Unterstützung für Betroffene

Das Rote Kreuz Kärnten bedankte sich für den finanziellen Beitrag im Rahmen der Spendenaktion 2026 sowie die damit ausgedrückte großzügige Unterstützung für Betroffene vor Ort.

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