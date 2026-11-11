900 Meter: Güterweg in Afritz für 270.000 Euro saniert

In der Gemeinde Afritz am See ist die umfassende Sanierung des Güterwegs „Stramer vlg. Buchholzer“ abgeschlossen und die Strecke offiziell für den Verkehr freigegeben worden.

Die Instandsetzung des rund 900 Meter langen Weges lief seit dem vergangenen Jahr und sichert künftig die Erreichbarkeit umliegender land- und forstwirtschaftlicher Flächen. Insgesamt beliefen sich die Projektkosten auf etwa 270.000 Euro, an denen sich das Land Kärnten über das Agrarreferat mit 175.500 Euro beteiligte. An der Eröffnung nahmen neben Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber auch Bürgermeister Maximilian Linder, Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner sowie betroffene Interessenten teil.

Verkehrsader erschließt 481 Hektar an Fläche

Die Verkehrsader erschließt mehrere Betriebe, rund 20 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 400 Hektar Wald sowie 61 Hektar Almfläche. Baulich umfasste die Modernisierung neben Verbreiterungen und Auskofferungen im Bereich der Hofstellen auch die Verstärkung des Unterbaus, das Aufbringen einer neuen Asphaltdecke sowie die Neugestaltung der Bankette. Um künftigen Witterungseinflüssen standzuhalten, wurden zudem umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen mit Drainagen, Einlaufschächten und Rohrdurchlässen realisiert.

Lebensqualität der Bevölkerung

Die Bedeutung des Vorhabens für ländliche Gebiete hob Agrarreferent Gruber anlässlich der Freigabe hervor: „Straßen und Wege sind die Lebensadern des ländlichen Raums. Jeder Euro, den wir in unser Wegenetz investieren, stärkt die Region und erhöht die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort. Zudem ist ein funktionierendes Wegenetz die Voraussetzung für die Land- und Forstwirtschaft sowie für die Versorgungssicherheit vor Ort. Es freut mich, dass ich das Projekt hier in der Gemeinde Afritz unterstützen konnte.“ Um diese Basisinfrastruktur kärntenweit zu erhalten, wendet das Land im Jahr 2026 knapp über zehn Millionen Euro für das Wegenetz auf. Dazu hielt Gruber fest: „Das schafft Impulse für die heimische Wirtschaft und sorgt für wichtige Wertschöpfung in unseren Regionen.“