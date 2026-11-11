Diese Koalition sorgt in Villach garantiert für Lacher

Politische Versprechen, menschliche Macken und ein bisschen Boshaftigkeit: In Villach wird am 20. November wieder kräftig ausgeteilt. Die „Kabarett Koalition“ nimmt den Alltag und seine Absurditäten aufs Korn.

Politische Versprechen, große Ankündigungen und die kleinen Absurditäten des Alltags: All das bekommt am Freitag, dem 20. November 2026, in Villach eine humorvolle Bühne. Unter dem Motto „Herbst der Ergebnisse“ geht die Veranstaltungsreihe „Kabarett Koalition“ in die nächste Runde. Ab 19 Uhr sorgen im Kulturhof in der Lederergasse die Kabarettisten Barbara Eichberger und Klaus Oppitz für Unterhaltung. Durch den Abend führen die Gebrüder Moped.

Eine Kabarettistin, die als Duo auftritt

Für Barbara Eichberger wird es eine Premiere: Sie steht erstmals in Villach auf der Bühne. Hinter dem ungewöhnlichen Künstlernamen „Eichberger und Niemand“ steckt nämlich keine Kabarettgruppe, sondern die Künstlerin allein. Die Gewinnerin der Kabarett-Talente-Show 2025 bringt Ausschnitte aus ihrem Debütprogramm „Gemeindebau“ mit. Darin nimmt sie das Zusammenleben in Österreich, menschliche Eigenheiten und alltägliche Situationen aufs Korn. Auch Improvisation und die Einbindung des Publikums gehören zu ihrem Auftritt.

©www.davej-photography.com Barbara Eichberger tritt als Duo „Eichberger und Niemand“ auf.

Vom „Wir sind Kaiser“-Autor zum „Saugfrast“

Ebenfalls mit dabei ist Klaus Oppitz. Der gebürtige Oberösterreicher hat sich unter anderem als Autor der ORF-Satiresendung „Wir sind Kaiser“ einen Namen gemacht. Außerdem schreibt er satirische Romane und ist derzeit gemeinsam mit Caroline Athanasiadis mit dem Programm „Kinderlieder aus der Hölle“ unterwegs. In Villach präsentiert er sein erstes Soloprogramm mit dem Titel „Saugfrast“. Darin beschäftigt er sich mit dem Versuch, seine brave und rücksichtsvolle Seite hinter sich zu lassen und stattdessen zum rücksichtslosen Zeitgenossen zu werden. Ob ihm dieser Wandel gelingt, soll das Publikum auf humorvolle Weise erfahren.

Gebrüder Moped führen durch den Abend

Als Gastgeber stehen erneut die Gebrüder Moped auf der Bühne. Das Satire-Duo hat die Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen und führt durch das Programm. Neben ihren Bühnenauftritten sind die beiden derzeit auch mit ihrem Video-Podcast „Gib Acht!“ aktiv.