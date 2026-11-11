Verdeckte Ermittler kauften 430 Gramm Kokain von Sexarbeiterin

Eine Sexarbeiterin soll im Auftrag eines mutmaßlichen Drogenbosses Kokain im Raum Villach verkauft haben – auch in Bordellen. Ein verdeckter Ermittler kaufte ihr Drogen um 35.000 Euro ab. Nun läuft der Prozess in Klagenfurt.

Mehrere Kilogramm Kokain sollen über Jahre hinweg im Raum Villach verkauft worden sein. Nun müssen sich fünf Männer und eine Frau wegen mutmaßlichen Drogenhandels vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung des vermuteten Drogennetzwerks spielte ein verdeckter Ermittler, der Kokain im Wert von rund 35.000 Euro kaufte.

Verdeckter Drogenkauf brachte Ermittler auf die Spur

Im Mittelpunkt des Prozesses steht ein 38-jähriger Rumäne, der laut Anklage den Suchtgifthandel organisiert haben soll, wie der ORF berichtet. Auf ihn aufmerksam wurde die Polizei durch Hinweise anderer Drogendealer. Da die anschließende Telefonüberwachung keine verwertbaren Ergebnisse brachte, versuchten die Ermittler auf anderem Weg, Beweise zu sammeln.

430 Gramm Kokain von Sexarbeiterin gekauft

Zunächst wurden mithilfe einer Vertrauensperson der Polizei mehrere Testkäufe durchgeführt. Vor rund drei Jahren folgte schließlich ein größerer Deal: Verdeckte Ermittler kauften 430 Gramm Kokain für etwa 35.000 Euro von einer rumänischen Sexarbeiterin. Die Frau soll im Auftrag des Hauptangeklagten als Drogenkurierin tätig gewesen sein und auch in Bordellen Suchtgift verkauft haben.

Angeklagte bestreiten Großteil der Vorwürfe

Am Mittwoch, dem 11. November, wurde der Prozess am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt. Dabei schilderte ein verdeckter Ermittler, dass der 38-jährige Hauptangeklagte ihm gegenüber von regelmäßigen Kokainlieferungen im Kilobereich gesprochen habe. Der Beschuldigte bestreitet diese Darstellung. Auch die übrigen Angeklagten, die laut Staatsanwaltschaft als Kuriere eingesetzt worden sein sollen, zeigten sich bisher nur teilweise geständig, so der ORF. Beim ersten Verhandlungstermin im August erklärten sie, Kokain lediglich für den eigenen Bedarf konsumiert zu haben. Am Mittwochnachmittag sollen weitere Zeuginnen aussagen. Eine Entscheidung des Gerichts wird an diesem Verhandlungstag noch nicht erwartet. Für alle sechs Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.