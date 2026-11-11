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/ ©Olga Bereslavskaya
Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Eröffnungstag des Villacher Advents 2025.
Am Freitag wird der Villacher Advent eröffnet - jedoch kommt es zu einer Planänderung.
Villach
11/11/2026
Am 13. November

Eröffnung des Villacher Advents: Wetter sorgt für Programmänderung

Besucher müssen sich bei der Eröffnung des Villacher Advents am Freitag auf eine Programmänderung einstellen: Die geplante Eiskunstlaufshow wird wetterbedingt verschoben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Villach startet am Freitag, 13. November, um 18 Uhr in die Vorweihnachtszeit: Der heurige Adventmarkt beginnt mit einer Andacht in der Stadtpfarrkirche, der Eröffnungszeremonie auf dem Oberen Kirchenplatz sowie dem Einschalten der städtischen Weihnachtsbeleuchtung.

Eiskunstlaufshow wird verschoben

Eine Planänderung gibt es hingegen beim Eislaufprogramm: Die ursprünglich im Anschluss vorgesehene Darbietung des Eiskunstlaufvereines Steindorf am Ossiacher See auf dem Rathausplatz entfällt vorerst. Das wetterbedingt abgesagte Schaulaufen wird exakt eine Woche später, am Freitag, dem 20. November, um 18 Uhr nachgeholt.


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