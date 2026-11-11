Nach fast 30 Jahren: Villacher bekommen heuer keinen Weihnachtszuschuss

In Villach wird der seit 1995 bestehende Weihnachtszuschuss für Menschen in finanziellen Notlagen nicht mehr ausbezahlt. Die KPÖ Villach/Beljak setzt sich nun für dessen Erhalt ein.

Die Stadt Villach streicht in diesem Jahr ihren Weihnachtszuschuss in Höhe von 80 Euro. Die finanzielle Hilfe zur Deckung von Energie- und Heizkosten war bisher an den Antrag auf Heizkostenunterstützung des Landes Kärnten gekoppelt. Diese Unterstützungsleistung wurde nun jedoch in die „Wohnbeihilfe NEU“ integriert. „Dadurch ist für die Stadt Villach die bisherige Datengrundlage für die Gewährung des städtischen Weihnachtszuschusses weggefallen“, erläutert die zuständige Sozialreferentin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ), die Beweggründe.

KPÖ fordert Erhalt des Weihnachtszuschusses

Die KPÖ Villach/Beljak verlangt nun dessen Fortbestand. Dabei übt die Partei deutliche Kritik an der SPÖ und wirft ihr vor, die finanzielle Unterstützung für Bedürftige klammheimlich auslaufen zu lassen. Sebastian Steinwender von der KPÖ findet dafür klare Worte: „Wer sich soziale Stadtregierung nennt, muss dafür sorgen, dass die Hilfe bei den Menschen ankommt. Ein Versprechen auf Papier bezahlt keine Rechnung.“ Zudem fordert er Transparenz von den Verantwortlichen: „Wer eine soziale Hilfe einstellt, muss das offen erklären – nicht die Menschen im Unklaren lassen.“ Die KPÖ fordert, den Weihnachtszuschuss wieder auszuzahlen und künftig nach dem Einkommen zu vergeben – unabhängig vom alten Heizkostenzuschuss.

Die neue Wohnbeihilfe ist keine Ausrede, eine Hilfe der Stadt verschwinden zu lassen. Sebastian Steinwender, KPÖ Villach/Beljak

Soziale Unterstützung steht Bürgern weiter offen

Villachs Sozialreferentin Sandriesser verweist wiederum darauf, dass es der Stadt „ein wichtiges und großes Anliegen, Bürger:innen in schwierigen finanziellen und persönlichen Lebenssituationen zu unterstützen„. Darum wurde der städtische Sozialfonds „Villach hilft“ ins Leben gerufen. „Dieser bietet die Möglichkeit, Menschen in besonderen sozialen Notlagen gezielt und individuell zu helfen“, erläutert die Vizebürgermeisterin.

Anträge ganzjährig möglich

Wer sich in einer schweren sozialen Notlage befindet, kann sich an die Abteilung Soziales der Stadt Villach wenden und einen Antrag auf Unterstützung stellen – unabhängig von der Jahreszeit. „Damit steht auch weiterhin eine städtische Unterstützungsmöglichkeit für Villacher:innen zur Verfügung, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden und Hilfe benötigen“, betont Sandriesser abschließend.