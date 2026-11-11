Kehrtwende in Velden: Christbaum bleibt doch am Karawankenplatz

Nach heftigem Unmut aus der Bevölkerung steht fest: Der traditionelle Veldener Christbaum bleibt doch am gewohnten Standort. Darauf verständigten sich Bürgermeisterin Margit Heissenberger (SPÖ) und die Gemeindevertreter Robert Köfer (ÖVP) und Markus Kuntaritsch (FPÖ) am Mittwoch. Wie berichtet, sollte er zunächst aufgrund von nachvollziehbaren Sicherheitsüberlegungen auf den auf den Gemonaplatz verlegt werden. Der geschmückte Tannenbaum zieht am Karawankenplatz nämlich alljährlich viele Fotobegeisterte an. Um dorthin zu gelangen, überqueren Gäste die Fahrbahn oft von unterschiedlichen Richtungen, was ein erhebliches Gefahrenpotenzial birgt. Der Gemonaplatz bot wiederum einen geschützten Bereich abseits des Straßenverkehrs.

Aufsicht sorgt für Sicherheit

Ein Straßenaufsichtsorgan wird nun zumindest zu den offiziellen Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes den Bereich absichern, teilt die Gemeinde mit. „Die zahlreichen Rückmeldungen haben uns gezeigt, welchen besonderen Stellenwert der Weihnachtsbaum am Karawankenplatz für viele Menschen hat. Uns sind unsere Traditionen und die Wünsche der Veldner Bevölkerung sehr wichtig. Deshalb haben wir die ursprüngliche Entscheidung nochmals überdacht und gemeinsam eine gute Lösung gefunden“, erklärt Heissenberger. Die Weihnachtstanne – eine Spende von Gemeindevorstand Robert Köfer – wurde im Verlauf des Nachmittages bereits aufgestellt.