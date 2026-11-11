Kartoffel statt LEI LEI in Villach

„Eigentlich beginnt es schon damit, dass der Termin der Vorstellung statt wie über viele Jahrzehnte nicht mehr der 11.11. ist, ist sehr schade, dazu noch in einem Einkaufszentrum am Stadtrand, ich weiß nicht wem das eingefallen ist, Gespür dürfte da nicht im Spiel gewesen sein“, hört man in den Lokalen der Draustadt schimpfen. Wir fragten Altkanzler Gernot Bartl, einen dessen Namen wohl für immer für tolle Villacher Faschingszeiten und unterhaltsamen Gildensitzungen verbunden sein wird: „Als Villacher bin ich über diese Entscheidung, die Präsentation in ein Einkaufszentrum zu verlegen, sehr, sehr unglücklich, mehr will ich dazu aber nicht sagen“, bricht es traurig aus ihm heraus.

Vom Stadtkern ins Atrio

Wie es dazu kam, dass die Präsentation aus dem Stadtkern verlegt wurde, darf nur spekuliert werden. Angeblich waren Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt die Ursache, sickerte aus Gildenkreisen durch. Platzmangel? Darauf hat der Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) auf seine Art reagiert. Damit sich am Samstag wenigstens irgendwas bewegt, fährt er mit einem Traktor und Anhänger, beladen mit Kartoffel auf den Hauptplatz. Kartoffel statt Lei Lei. Jeder der will, soll ein Sackerl davon bekommen, so lange der Vorrat reicht. Jeder LEI LEI(der) nur eines. Aber dafür gratis.