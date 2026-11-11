Neue Kita in Vassach bietet 30 Plätze für die Kleinsten

Das Hilfswerk Kärnten eröffnete am Dienstagabend in der Vassacher Bad-Wörishofen-Straße eine neue Kindertagesstätte. In Kooperation mit der Stadt Villach stehen dort ab sofort 30 Betreuungsplätze für Kleinkinder bereit.

Gemeinsam mit der Stadt Villach schuf das Hilfswerk Kärnten ein neues Betreuungsangebot: Am Dienstag, dem 10. November 2026, wurde die Kindertagesstätte Vassach im Rahmen eines Martinsfestes offiziell eröffnet. 30 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren finden dort künftig in zwei Gruppen Platz.

Schwerpunkt auf musikalischer Früherziehung

Unter der Leitung von Sabrina Stark legt die Einrichtung den Fokus auf Musik. Tägliches Singen, Musizieren und Rhythmusübungen sollen die sprachliche, motorische und soziale Entwicklung der Kleinkinder gezielt fördern. Neben der frühkindlichen Musikbildung soll der Standort Familien im Alltag absichern. „Mit der Kindertagesstätte Vassach schaffen wir einen Ort, an dem Kinder mit viel Herz und pädagogischer Kompetenz begleitet werden“, betonte Elisabeth Scheucher-Pichler, Präsidentin des Hilfswerk Kärnten. Das Angebot verbessere vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

©Hilfswerk Kärnten Gemeinsam wurde die neue Kindertagesstätte Vassach eröffnet. Mit dabei waren unter anderem Vertreter:innen aus Politik und Stadtverwaltung.

Feierliche Eröffnung zum Laternenfest

Zur Eröffnung begrüßte Standortleiterin Sabrina Stark die anwesenden Familien und Ehrengäste. Präsidentin des Hilfswerk Kärnten Elisabeth Scheucher-Pichler nahm die offizielle Eröffnung vor. Unter den Ehrengästen waren Landesrat Peter Reichmann (SPÖ), Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ), Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ), Stadtrat Christian Pober (ÖVP), Gemeinderat Klaus Frei (SPÖ), Gerald Frühstück von der Abteilung Bildung der Stadt Villach, die pädagogische Fachberaterin Selina Frenzl sowie die Hilfswerk-Geschäftsführer Horst Krainz und Hannes Lora. Mit Laternen und Musik feierten Familien und Kinder den Start des neuen Betreuungsangebots in Vassach.