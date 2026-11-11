Ablenkung auf Parkplatz: Trickdiebe bestehlen Frau in Villach

Mit einer perfiden Masche schlugen Trickbetrüger am Dienstag auf einem Villacher Parkplatz zu: Während ein Mann eine 56-jährige Frau ablenkte, stahl ihr sein Komplize die Bankomatkarte aus der Geldbörse.

Nicht nur im Bezirk Wolfsberg kam es am Dienstag zu einem Trickbetrug. Auch auf einem Parkplatz in Villach schlugen zwei bislang unbekannte Täter zu. Während der eine Mann eine 56-jährige Frau ablenkte, stahl der andere ihr die Bankomatkarte aus der Geldbörse, welche sich auf der Beifahrerseite in ihrem Wagen befand.

Vierstelliger Betrag weg

„In weiterer Folge hoben sie Bargeld in niedrigem vierstelligem Bereich bei einem Bankomaten ab“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Neufellach. Sie gehen davon aus, dass die Männer die Betroffene zuvor bei der Eingabe das PIN-Codes beobachtet hatten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.