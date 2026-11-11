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/ ©EC VSV/STEFAN
Ein Bild auf 5min.at zeigt Spieler des VSV und des KAC am Eis.
Am Mittwoch stand in der Villacher Stadthalle das 365. Kärntner Derby am Programm.
Villach
11/11/2026
Endstand

Derbysieg in Villach: KAC setzt sich gegen VSV durch

Der EC-KAC entschied das 365. Kärnten-Derby in der Villacher Stadthalle für sich. Nach einem torlosen Auftakt übernahmen die Klagenfurter die Kontrolle und fuhren den Sieg ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Das 365. Kärntner Derby zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem EC-KAC wurde am Mittwoch ab 19.15 Uhr in der Villacher Stadthalle ausgetragen. Nach einem torlosen Auftaktdrittel brachte der zweite Durchgang reichlich Zündstoff auf das Eis.

Drei Tore für die Klagenfurter

Die Rotjacken zogen mit 3:0 davon. Für den ersten Torerfolg sorgte Daniel Obersteiner (23.), ehe Mattias Göransson in der 36. Spielminute nachlegte. Den dritten Treffer für die Klagenfurter steuerte schließlich Travis St. Denis in der 38. Minute bei. Im Schlussabschnitt fielen keine weiteren Tore mehr. Der KAC verwaltete den Vorsprung damit geschickt und sicherten sich den Derby-Triumph.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Spieler des VSV und des KAC am Eis.
©5 Minuten |
Eindrücke vom Kärnten-Derby in Villach.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2026 um 21:57 Uhr aktualisiert
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