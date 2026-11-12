VS Villach-Landskron erhält Kärntner Begabungssiegel

Bei der feierlichen Verleihung strich Reichmann hervor, dass hier mit viel Engagement und Herzblut unterrichtet werde und Bildung ganzheitlich gedacht sei. Jedes Kind bringe unterschiedliche Stärken und Interessen mit, die es in der Schule zu entdecken gelte. Entscheidend sei laut dem Landesrat, dass diese Unterstützung nicht bloß in einzelnen Projekten stattfindet, sondern direkt im täglichen Unterricht – sowohl im Klassenverband als auch in Kleingruppen und durch individuelle Betreuung.

Breites Angebot für die Volksschüler

Die VS Villach-Landskron setzt in der Praxis auf ein vielseitiges Programm weit über den klassischen Unterricht hinaus. Hochbegabung und MINT: Für hochbegabte Kinder gibt es einmal pro Woche eine eigene Förderstunde. Mathematische und naturwissenschaftliche Talente experimentieren zudem im eigenen Forscherraum, nehmen an Wettbewerben teil und arbeiten an MINT-Projekten. Sprachen und Musik: Täglicher Englischunterricht mit Native Speakern sowie weitere Fremdsprachen stärken die sprachlichen Fähigkeiten. Musikalisch bietet die Schule einen Chor, Bläsergruppen und Gitarrenunterricht. Sport und Soziales: Auch Schach, Bewegung sowie soziale und emotionale Kompetenzen sind fixe Bestandteile des Schulalltags, damit jedes Kind seine individuellen Stärken entfalten kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 07:57 Uhr aktualisiert