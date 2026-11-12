Neuer Name in Villach: Hotel Palais26 wird zu „DORMERO BoHo Villach“

Wechsel in der Villacher Innenstadt: Die deutsche Hotelgruppe DORMERO übernimmt mit 15. November 2026 das traditionsreiche Palais Hotel direkt in der Fußgängerzone.

Die Übergabe erfolgt dabei im laufenden Betrieb. Käufer der Immobilie ist Investor Ben Dahlheim, heißt es in einer Aussendung.

Neuer Name für das Haus aus dem 16. Jahrhundert

Künftig tritt das Haus am Hauptplatz unter dem Namen „DORMERO BoHo Villach“ auf. Das historische Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert und bietet rund 70 Zimmer sowie Suiten. Für das 2013 gegründete Berliner Unternehmen, das insgesamt 70 Hotels und zwei Hostels in sechs Ländern führt, ist es bereits der achte Standort in Österreich – und der allererste in Kärnten, wird mitgeteilt.

Hotelgruppe plant weitere Standorte in Österreich

Vorstand der DORMERO Hotelgruppe Michael-Hartmut Berger zeigt sich vom neuen Standort zwischen Bergen und Seen begeistert: „Villach ist Liebe auf den ersten Blick! Kärnten hat uns noch gefehlt – umso größer ist unsere Freude, endlich hier zu sein“. Auch Geschäftsführerin der DORMERO Hotelgruppe Manuela Halm betont die Bedeutung des österreichischen Marktes. Weitere Häuser sind bereits in Niederösterreich, Vorarlberg und Salzburg geplant.