Schärfe nach Wunsch: Neuer Thai-Imbiss in Villach hat ab sofort geöffnet

Frischer Wind in der Italiener Straße 72: Die 24-jährige Sarocha Verstraete hat in Villach mit dem „Raksuk“ den ersten thailändischen Imbiss der Stadt eröffnet – inklusive individueller Schärfe.

Wer authentische thailändische Küche sucht, wird nun auch direkt in der Draustadt fündig. In der Italiener Straße 72 – genau dort, wo früher das indische Lokal „Tandoori Delight“ beheimatet war – hat vor wenigen Tagen das „Raksuk“ seine Türen geöffnet. Hinter dem neuen Take-away-Konzept steht die 24-jährige Sarocha Verstraete, die von Freunden und Gästen kurz Roos genannt wird.

Vom Nebenjob zum eigenen Lokal

Die gebürtige Thailänderin verbrachte die letzten Jahre in Belgien, ehe sie vor rund eineinhalb Jahren in Spittal an der Drau ihre neue Heimat fand. Eigentlich hat die junge Unternehmerin das Tischlerhandwerk erlernt. Gegenüber 5 Minuten erwähnte die 24-Jährige: „Meine Leidenschaft war schon immer das Kochen. Seit ich 15 Jahre alt war habe ich als Nebenjob in der Küche gearbeitet.“ Als sie nach einem leistbaren Standort für den Sprung in die Selbstständigkeit suchte, wurde sie in der Villacher Italiener Straße fündig.

Nach Wunsch gewürzt

Auf der Speisekarte finden sich beliebte Klassiker der thailändischen Küche wie etwa Saté Gai oder Pad Thai, sagt die Inhaberin im Gespräch mit 5 Minuten. Alle Gerichte werden stets frisch und mit reichlich Kräutern zubereitet. Wie feurig das Essen ausfällt, entscheiden die Kunden selbst – Roos stimmt die Schärfe auf jeden Gast persönlich ab. Der Lokalname „Raksuk“ verbindet übrigens die thailändischen Begriffe für „Glück“ und „Liebe“, was für die Junggastronomin einen ganz persönlichen Stellenwert hat.

©Raksuk In der Italiener Straße 72 – genau dort, wo früher das indische Lokal „Tandoori Delight“ beheimatet war – hat vor wenigen Tagen das „Raksuk“ seine Türen geöffnet.

Fokus auf Abholung – Terrasse in Arbeit

Aktuell schmeißt die 24-Jährige den gesamten Betrieb noch im Alleingang – und das an sieben Tagen die Woche. Da im Innenbereich über den Winter lediglich ein Hochtisch zum Verweilen bereitsteht, liegt der Schwerpunkt momentan klar auf der Selbstabholung. Für den kommenden Frühling und Sommer wird jedoch bereits fleißig an der Terrasse gewerkelt. Auch eine Kooperation mit einem Zustelldienst ist derzeit in Planung.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.30 bis 20.30 Uhr

11.30 bis 20.30 Uhr Sonntag: 12.00 bis 17.30 Uhr

12.00 bis 17.30 Uhr Adresse: Italiener Straße 72, 9500 Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 09:48 Uhr aktualisiert