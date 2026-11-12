Katastrophenübung in Villach: Diese Sperren gelten am 13. November

Am Freitag, dem 13. November 2026, startet in ganz Kärnten die bisher größte Katastrophenschutzübung.

Hier erfährst du, was du in Villach am 13. November aufgrund der Katastrophenschutzübung beachten solltest.

Hier erfährst du, was du in Villach am 13. November aufgrund der Katastrophenschutzübung beachten solltest.

Wie bereits berichtet, trainieren unter dem Namen „Combined Success 2026“ Einsatzkräfte den Ernstfall nach einem schweren Erdbeben. Auch die Stadt Villach beteiligt sich – für die Bevölkerung bringt das am Freitag sichtbare und hörbare Maßnahmen mit sich.

Räumungsübung im Rathaus und Durchsagen bei Infineon

Bereits am Vormittag steht im Villacher Rathaus eine Räumungsübung auf dem Programm, weshalb der Parteienverkehr dort kurzzeitig unterbrochen sein kann, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Bei der Infineon Technologies Austria AG finden zwischen voraussichtlich 12 und 18 Uhr wiederholt Lautsprecherdurchsagen statt, die im Nahbereich der Gebäude deutlich zu hören sind. Rund um das Werksgelände rücken vermehrt Einsatzfahrzeuge an, eine Straßensperre gibt es dort jedoch nicht.

Hier kommt es zu Sperren Sperren auf dem Gailradweg und der Villacher Alpenstraße Verkehrsteilnehmer müssen sich am Freitag in zwei Bereichen auf Sperren einstellen: Gailradweg: Im Bereich von Infineon bleibt der Radweg von 12.30 bis 17 Uhr gesperrt. Die betroffenen Anrainer wurden bereits vorab informiert.

Im Bereich von Infineon bleibt der Radweg von 12.30 bis 17 Uhr gesperrt. Die betroffenen Anrainer wurden bereits vorab informiert. Villacher Alpenstraße: Ab dem Mauthäuschen ist die Straße am Abend von voraussichtlich 15 bis 22 Uhr für den Verkehr dicht.

Hubschrauber am Dobratsch, aber kein AT-Alert

Im gesamten Villacher Stadtgebiet sind am Übungstag deutlich mehr Einsatzfahrzeuge unterwegs, im Raum Villacher Alpen Arena und Dobratsch steigen zudem mehrere Hubschrauber auf.Gleichzeitig gibt die Stadt Entwarnung: Während der Übung werden weder AT-Alerts auf die Handys geschickt noch die städtischen Leuchttürme real hochgefahren.