Barrierefreiheit am Villacher Advent: Drei Hütten bekommen neue Rampen

Beim Villacher Advent rückt das Thema Inklusion heuer deutlich stärker in den Fokus. Seit dieser Saison sind erstmals drei Adventhütten mit speziellen Rampen für Rollstuhlfahrer ausgestattet.

Zusätzlich lassen sich die neuen Advent-Gastgärten am Hauptplatz – in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbeirat – komplett barrierefrei nutzen, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Maßgefertigte Rampen

Gerade das abfallende Gelände am Villacher Hauptplatz stellte die Organisatoren vor besondere Herausforderungen. Dennoch gelang es, nach dem Aufbau der neuen Hütten exakt vor Ort Maß zu nehmen und passende Rampen nach gültigen Normen anfertigen zu lassen. „Inklusion beim Villacher Advent ist uns ein großes Anliegen“, betont Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler.

Konkret verfügen nun diese drei Hütten über einen rollstuhlgerechten Zugang: Hauptplatz: Die „KnusperHerz-Hütte“ sowie die „Charles in Villach“-HüttePA Barrierefreiheit am Villacher Advent.

Die „KnusperHerz-Hütte“ sowie die „Charles in Villach“-HüttePA Barrierefreiheit am Villacher Advent. Oberer Kirchenplatz: Die Adventhütte „Zum Steirer“ (hier steht zudem eine barrierefreie öffentliche Toilettenanlage bereit)PA Barrierefreiheit am Villacher Advent

Niedrigere Tische und Fässer in den Hütten

Auch beim Mobiliar achteten die Verantwortlichen auf sitzende Gäste. Laut Advent-Koordinator Klaus Krall bringen die neuen Gastgärten nicht nur mehr Atmosphäre in den Außenbereich, sondern sind ebenfalls hindernisfrei zugänglich. In der „Steirer-Hütte“ schaffte der Wirt neben den klassischen Stehfässern extra ein niedrigeres Fass auf Rollstuhl-Höhe an. Darüber hinaus sensibilisierten Bechler und Krall die Gastronomen dafür, zusätzlich zu hohen Stehtischen auch niedrigere Tischvarianten im Innenbereich anzubieten.