Heimische Unterstützung für Skistar Katharina Truppe

Verbundenheit mit der Region: Skistar Kathi Truppe wird in der kommenden Skisaison vom Tourismusverband Finkenstein am Faaker See, der Marktgemeinde Finkenstein und die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See gesponsert.

Für die bevorstehende Wintersaison erhält die Skirennläuferin Katharina Truppe Unterstützung aus Kärnten. Der Tourismusverband Finkenstein am Faaker See, die Marktgemeinde Finkenstein sowie die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See treten künftig gemeinsam als Sponsoren der Athletin auf.

Zusätzliche Partnerschaft

Die Verantwortlichen der drei Institutionen – TVB-Vorsitzende Michaela Tiefenbacher, Bürgermeister Christian Poglitsch und Regions-Geschäftsführer Georg Overs – begrüßen diese Zusammenarbeit. Mit dem Bündnis wird die tiefe Verwurzelung der Sportlerin in ihrer Heimatregion hervorgehoben und ein Signal für die Förderung des regionalen Sports gesetzt.

Präsenz in der Region

Bereits vor dem Start der Skisaison war Truppe in der Gegend präsent. Im Rahmen von „lake.bike“ wurde ein Mountainbike-Abschnitt als „Kathi Truppe Trail“ eröffnet. Zudem trägt seit Oktober eine Kehre auf der Villacher Alpenstraße ihren Namen. Mit der neuen Partnerschaft wird diese Verbundenheit nun weiter gestärkt.