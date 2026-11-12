Social-Media-Hype: Gibt es das virale Mascherl bald in Velden?

Während der Social-Media-Hype um das rote Mascherl in Wien heuer aufgrund behördlicher Auflagen ein vorzeitiges Ende genommen hat, bahnt er sich in Velden gerade erst an.

Keine rote Riesenschleife an der Fassade von Popp & Kretschmer. Wie 5 Minuten berichtete, verzichtet das bekannte Modehaus heuer wegen städtischer Sicherheitsauflagen auf die heißbegehrte Außendekoration. Das Fotomotiv ist jedoch nicht komplett verschwunden, sondern versteckt sich nun hinter einem Schaufenster. Dort ist zusätzlich der Schriftzug „#Freethebow“ [zu deutsch: Befreie die Schleife] zu lesen.

Rotes KI-Mascherl in Velden

Den Mascherl-Hashtag macht sich nun auch das Modehaus Tschebull Exklusiv am Seecorso in Velden am Wörthersee zunutze, und ergänzt: „Velden could handle a bow“ [zu deutsch: Velden kann mit einer Schleife umgehen]. Das KI-generierte Foto, auf welchem eine rote Schleife auf dem Geschäftsgebäude zu sehen ist, erregt Aufmerksamkeit. Inzwischen hat das Posting mehr als 200 Likes gesammelt. Das Feedback ist durchwegs positiv.

Gibt es bald ein Mascherl am Wörthersee?

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt Geschäftsführerin Susanne Slavik nun, dass es bereits Pläne für ein echtes Mascherl in Velden gibt. „Allerdings scheitert es derzeit noch an der Montage. Die Glassfassade bereitet der ausführenden Firma Schwierigkeiten.“ Mascherl-Fans müssen sich also noch gedulden. „Im kommenden Jahr könnte es so weit sein“, so Slavik abschließend.