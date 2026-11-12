Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Daniel Waschnig
Bild auf 5min.at zeigt Kärntner Sparkasse-Vorstandssprecher Siegfried Huber, Moderatorin Corinna Milborn, Gerald Stadlbauer (Erste Asset Management), Extremsportler Christian Redl, Manuel Staudacher (Leitung Private Banking Kärntner Sparkasse), Hans Engel (Global Equity Research, Erste Group) und Kärntner Sparkasse-Vorstand Michael Koren.
Am Foto: Siegfried Huber, Corinna Milborn, Gerald Stadlbauer, Extremsportler Christian Redl, Manuel Staudacher , Hans Engel und Kärntner Sparkasse-Vorstand Michael Koren.
Velden
12/11/2026
Wandel & Wachstum

Hochkarätiger Abend in Velden: Kärntner Sparkasse lud zum Finanz-Talk

Im Casineum Velden drehte sich bei einer exklusiven Kundenveranstaltung der Kärntner Sparkasse alles um die großen Fragen unserer Zeit. Hochrangige Finanzexperten und ein Weltrekordhalter beleuchteten aktuelle Wirtschaftstrends.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Abend voller tiefgehender Einblicke in globale Entwicklungen: Unter dem Motto „Zwischen Wandel und Wachstum“ lud die Kärntner Sparkasse zu einer hochkarätig besetzten Kundenveranstaltung ins Casineum Velden. Im Fokus standen die rasanten Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene, von Inflation, Zinsen und Ölpreisen bis hin zum demografischen Wandel, politischen Konflikten, Biodiversität und dem Klimawandel. Durch den Abend führte Moderatorin Corinna Milborn, während drei Gastredner die vielfältigen Herausforderungen mit geschärftem Blick auf die Finanzmärkte, das Veranlagungs-Management und langfristige Investmenttrends beleuchteten.

Finanzexperten und ein Weltrekordhalter auf der Bühne

Für fundierte Analysen und spannende Perspektiven sorgten drei Top-Speaker: Gerald Stadlbauer (Head of Discretionary Portfolio Management, Erste Asset Management), Hans Engel (Global Equity Research, Erste Group Bank AG) sowie Extremsportler, Weltrekordhalter und Keynote Speaker Christian Redl. Gemeinsam zeichneten ihre Impulsreferate ein schlüssiges Gesamtbild über menschliche und wirtschaftliche Resilienz in unsicheren Zeiten, aktuelle Bewegungen auf den internationalen Aktienmärkten sowie konkrete Strategien aus Sicht der modernen Vermögensverwaltung.

Klare Botschaft der Sparkasse-Vorstände

„Speziell im Veranlagungsbereich ist im aktuellen Zinsumfeld eine nachhaltige Vermögenswert-Steigerung nur unter Einbindung höherwertiger Anlage-Assets möglich“, betonten die beiden Sparkasse-Vorstände Siegfried Huber und Michael Koren.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at