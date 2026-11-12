Hochkarätiger Abend in Velden: Kärntner Sparkasse lud zum Finanz-Talk

Im Casineum Velden drehte sich bei einer exklusiven Kundenveranstaltung der Kärntner Sparkasse alles um die großen Fragen unserer Zeit. Hochrangige Finanzexperten und ein Weltrekordhalter beleuchteten aktuelle Wirtschaftstrends.

Ein Abend voller tiefgehender Einblicke in globale Entwicklungen: Unter dem Motto „Zwischen Wandel und Wachstum“ lud die Kärntner Sparkasse zu einer hochkarätig besetzten Kundenveranstaltung ins Casineum Velden. Im Fokus standen die rasanten Veränderungen auf nationaler und internationaler Ebene, von Inflation, Zinsen und Ölpreisen bis hin zum demografischen Wandel, politischen Konflikten, Biodiversität und dem Klimawandel. Durch den Abend führte Moderatorin Corinna Milborn, während drei Gastredner die vielfältigen Herausforderungen mit geschärftem Blick auf die Finanzmärkte, das Veranlagungs-Management und langfristige Investmenttrends beleuchteten.

Finanzexperten und ein Weltrekordhalter auf der Bühne

Für fundierte Analysen und spannende Perspektiven sorgten drei Top-Speaker: Gerald Stadlbauer (Head of Discretionary Portfolio Management, Erste Asset Management), Hans Engel (Global Equity Research, Erste Group Bank AG) sowie Extremsportler, Weltrekordhalter und Keynote Speaker Christian Redl. Gemeinsam zeichneten ihre Impulsreferate ein schlüssiges Gesamtbild über menschliche und wirtschaftliche Resilienz in unsicheren Zeiten, aktuelle Bewegungen auf den internationalen Aktienmärkten sowie konkrete Strategien aus Sicht der modernen Vermögensverwaltung.

Klare Botschaft der Sparkasse-Vorstände

„Speziell im Veranlagungsbereich ist im aktuellen Zinsumfeld eine nachhaltige Vermögenswert-Steigerung nur unter Einbindung höherwertiger Anlage-Assets möglich“, betonten die beiden Sparkasse-Vorstände Siegfried Huber und Michael Koren.