Höchste Lions-Ehre für zwei verdiente Kärntner Vereinsmitglieder

Für ihr jahrzehntelanges Engagement sowie ihre herausragenden humanitären und sozialen Leistungen wurden zwei verdiente Mitglieder des Lions Club Dobratsch mit dem Melvin Jones Fellow Orden geehrt. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung, die Lions Clubs International vergibt.

Einsatz über Grenzen und in Schulen hinweg

Arnulf Engelhardt aus Arnoldstein, der dem Lions Club Dobratsch von 2006 bis 2007 als Präsident vorstand, bekam den Orden vom befreundeten Lions Club Tarcento überreicht. Damit wurden vor allem seine besonderen Verdienste rund um die Gemeindepartnerschaft zwischen Arnoldstein und der italienischen Partnerstadt Tarcento gewürdigt, darunter die jährliche Überbringung des Arnoldsteiner Christbaums. Der zweite Geehrte ist Walter Wulz aus Bad Bleiberg, der den Club im Jahr 2007/2008 als Präsident führte. Er erhielt die Ehrung für seinen langjährigen Einsatz rund um das Clubleben sowie sein Wirken als Clubsekretär für soziale und regionale Initiativen wie das Projekt „Lions bewegen Schulen“. Auch Bürgermeister Reinhard Antolitsch gratulierte den beiden Ausgezeichneten herzlich zu dieser besonderen Ehrung und bedankte sich ausdrücklich für ihren wertvollen Einsatz für die Gemeinschaft.