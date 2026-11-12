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/ ©INJOY Villach
Bild auf 5min.at zeigt Michael Wurzer und Andreas Turner
Unternehmensberater Andreas Thurner (rechts) überreichte Michael Wurzer (links) den gläsernen Award für sein Lebenswerk.
Villach
12/11/2026
Gratulation!
#goodnews

Plötzlicher Überraschungsbesuch: Besondere Lebenswerk-Ehrung für INJOY-Chef

Damit hatte INJOY-Chef Michael Wurzer überhaupt nicht gerechnet. Für 35 Jahre im Dienst von Gesundheit, Fitness und Lebensqualität bekam er völlig unerwartet den gläsernen Award für sein Lebenswerk überreicht.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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In einer schnelllebigen Branche ist eine solche Beständigkeit eine absolute Rarität: Kaum jemand hält sich so lange erfolgreich am Markt wie UNJOY Villach-Geschäftsführer Michael Wurzer. Seit ganzen 35 Jahren steht bei ihm alles im Zeichen von Gesundheit, Fitness und Lebensqualität. Für diese Leistung gab es nun die wohlverdiente Krönung durch die INJOY Studios Austria.

„Auf einmal stand er da“

Ohne jede Vorankündigung tauchte die Geschäftsführung von INJOY Österreich im Villacher Studio auf. Andreas Thurner hatte eine gläserne Trophäe mit im Gepäck und übergab diese an den Geschäftsführer von INJOY Villach. „Überraschend auf einmal stand er da, das war wirklich eine besondere Anerkennung und hat mich sehr gefreut“, freut sich Michael Wurzer gegenüber 5 Minuten. Wie auf dem edlen Glaspokal eingraviert ist, würdigt die Auszeichnung „35 Jahre Leidenschaft für Gesundheit, Fitness und Lebensqualität“. Eine stolze Bilanz, die nun ihren gebührenden Ehrenplatz erhält.

Bild auf 5min.at zeigt eine Auszeichnung vom INJOY Villach
©INJOY Villach
Der gläserne Pokal würdigt den jahrzehntelangen Einsatz von Michael Wurzer für Gesundheit, Fitness und Lebensqualität.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert
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