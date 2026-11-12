Kärnten radelt: Mittelschule Arnoldstein strampelt sich zum Erfolg

Bei der Aktion „Kärnten radelt“ sammelten die Schüler der Mittelschule Arnoldstein fleißig Kilometer und verhalfen ihrer Heimatgemeinde zu einer landesweiten Ehrung im Spiegelsaal der Landesregierung.

Voller Erfolg auf zwei Rädern für die Marktgemeinde Arnoldstein: Bei der diesjährigen Initiative „Kärnten radelt“ sorgten die Schüler der Mittelschule Arnoldstein unter der Leitung ihres Lehrers Thomas Naschenweng für mächtig Rückenwind. Durch ihren engagierten Einsatz leisteten die Jugendlichen einen wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg der Gemeinde.

Ehrung im Spiegelsaal der Landesregierung

Für diese starke Leistung wurde Arnoldstein im Rahmen der landesweiten Auszeichnungsfeier im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung offiziell geehrt. Bei der Preisverleihung freuten sich unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrat Sebastian Schuschnig, Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Direktorin Irmgard Wohlmuther und Lehrer Thomas Naschenweng über das starke Ergebnis. Darüber hinaus sorgte die Mittelschule Arnoldstein auch bundesweit bei der Aktion „Österreich radelt“ für eine Spitzenplatzierung. Der Erfolg gilt in der Gemeinde als verdiente Anerkennung für die Begeisterung der Jugendlichen und zugleich als weiterer Ansporn, das Radfahren vor Ort aktiv zu fördern.