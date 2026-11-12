Rechenzentrum in Villach-Federaun: Grüne fordern umfassende Prüfung

Debatte um ein geplantes Großprojekt in Villach-Federaun: Neben einem Rechenzentrum sind dort Gewächshäuser vorgesehen. Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer kritisiert das Vorhaben und fordert eine umfassende Prüfung.

In Villach-Federaun, unmittelbar angrenzend an ein Natura-2000-Gebiet, ist auf jener Fläche, die ursprünglich für ein Logistikzentrum vorgesehen war, ein Rechenzentrum mit einer Anschlussleistung von bis zu 100 Megawatt sowie Gewächshäusern auf bis zu zehn Hektar geplant. Laut den Berechnungen der Grünen Kärnten entspricht diese Anschlussleistung dem Stromverbrauch von rund 250.000 Haushalten und damit annähernd allen Haushalten in Kärnten.

Kritik an Stellungnahme zur UVP-Novelle

In einer Aussendung äußert die Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, Olga Voglauer, Kritik an dem Vorhaben und dem Vorgehen der Landesregierung. „Hinter der digitalen Wolke steckt ein massiver Betonklotz auf bestem Ackerboden, in unmittelbarer Nähe zu einem Natura2000-Gebiet, der Tag und Nacht Unmengen an Strom und Wasser braucht. Die Villacherinnen und Villacher haben ein Recht zu erfahren, was so ein Rechenzentrum für ihre Stadt bedeutet“, erklärt Voglauer.

Forderung nach UVP-Pflicht und Gesamtbewertung

Für das Projekt in Villach-Federaun verlangen die Grünen eine umfassende Prüfung des Gesamtvorhabens, einschließlich des Strom- und Wasserbedarfs, der Auswirkungen auf Grundwasser, Bodenversiegelung, Landwirtschaft, Verkehr, Lärm und Abwärmenutzung sowie eines Vergleichs mit bereits erschlossenen Gewerbe- und Industrieflächen. Auch die Folgen der geplanten Gewächshäuser auf bestehende landwirtschaftliche Betriebe und regionale Produzenten müssten laut Voglauer ehrlich bewertet werden: „Wir dürfen nicht ein grünes Mascherl über ein energieintensives Großprojekt kleben und dabei die Belastungen für die Region ausblenden.“