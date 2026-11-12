Fiese Masche am Supermarktparkplatz: Dreiste Diebe beklauen Villacherin (68)

Zwei unbekannte Männer haben eine 68-Jährige auf einem Supermarktparkplatz in Villach-Land bestohlen. Während einer die Frau ablenkte, durchsuchte der andere ihre Handtasche. Der Schaden ist enorm.

Auf einem Supermarktparkplatz im Bezirk Villach-Land wurde eine 68-Jährige von zwei unbekannten Männern bestohlen.

Auf einem Supermarktparkplatz im Bezirk Villach-Land wurde eine 68-Jährige von zwei unbekannten Männern bestohlen.

Ein dreister Diebstahl hat sich am Dienstag, dem 10. November 2026, im Bezirk Villach-Land (Kärnten) ereignet. Zwei bislang unbekannte Männer nutzten einen Moment der Unachtsamkeit, um einer 68-jährigen Frau ihre Bankkarten zu stehlen. Anschließend tätigten sie damit mehrere Einkäufe und verursachten einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Einer lenkte ab, der andere griff zu

Gegen 14.30 Uhr befand sich die Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ihre Handtasche hatte sie im geöffneten Kofferraum ihres Autos abgelegt. Genau diesen Umstand nutzten die beiden Männer aus. Während einer der Täter die 68-Jährige in ein Gespräch verwickelte und sie dadurch ablenkte, durchsuchte sein Komplize unbemerkt die Handtasche. Dabei entwendete er eine Kreditkarte sowie eine Bankomatkarte.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Doch mit dem Diebstahl war es nicht getan. In weiterer Folge wurden mit den gestohlenen Bankkarten mehrere Einkäufe getätigt. Dadurch entstand der Frau ein finanzieller Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die beiden Männer sind bislang unbekannt. Weitere Angaben zu ihrer Identität oder zum genauen Tatort liegen derzeit nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 20:54 Uhr aktualisiert