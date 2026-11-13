Problemkreuzung sorgt seit Jahren für Ärger – jetzt soll Petition helfen

Lange Wartezeiten und immer wieder gefährliche Verkehrssituationen: Eine Kreuzung in Fürnitz sorgt seit Jahren für Verdruss. Nun wurde eine Petition gestartet, um das Land zum Handeln zu bewegen.

Wer in Fürnitz (Bezirk Villach-Land) von der Rosentalstraße (B85) auf die Kärntner Straße (B83) einbiegen möchte, braucht vor allem zu den Stoßzeiten oft Geduld. Die Kreuzung gilt seit Jahren als problematisch. Immer wieder kommt es dort zu längeren Wartezeiten und unübersichtlichen Verkehrssituationen. Eine Lösung lässt allerdings weiterhin auf sich warten. Das will der Finkensteiner Gemeindevorstand Christian Oschounig (FPÖ) nun ändern und er hat zu diesem Zweck eine Petition unter dem Titel „Wir fordern eine Verkehrslösung für Fürnitz“ ins Leben gerufen.

Petition soll Druck auf das Land Kärnten erhöhen

Mit der Unterschriftenaktion möchte Oschounig auf die Verkehrsprobleme aufmerksam machen und das Land Kärnten zum Handeln bewegen. „Staus, lange Wartezeiten und teilweise gefährliche Verkehrssituationen gehören für Pendler, Anrainer und ortsansässige Unternehmen zum Alltag“, heißt es in einer Aussendung der „Initiative Petition Fürnitz“. Gefordert wird eine rasche und langfristige Lösung, die sowohl Pendler und Anrainer als auch die örtlichen Betriebe entlastet. Vor allem soll die Kreuzung sicherer werden und der Verkehr wieder flüssiger laufen.

Kreisverkehr oder Ampel seit Jahren im Gespräch

Neu ist die Forderung nach einer Entschärfung der Kreuzung nicht. Bereits 2023 machten Oschounig und FPÖ-Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo auf die Probleme aufmerksam. Damals brachten sie einen Kreisverkehr oder eine Ampelanlage als mögliche Lösungen ins Spiel und forderten eine Verkehrszählung und eine Untersuchung, welche Maßnahmen an der Kreuzung überhaupt umsetzbar wären.

Neues Logistiklager könnte Situation verschärfen

Zusätzliche Sorgen bereitet den Kritikern die wirtschaftliche Entwicklung in Fürnitz. Der Ort gewinnt als Industrie- und Logistikstandort zunehmend an Bedeutung. Besonders das neue Auslieferungslager der Brau Union, das Ende nächsten Jahres in Betrieb gehen soll, könnte nämlich für noch mehr Verkehr sorgen, wodurch sich die Situation weiter verschärfen könnte.

So kannst du die Petition unterstützen

Wer die Forderung nach einer Verkehrslösung unterstützen möchte, kann das Petitionsformular ausfüllen und unterschreiben. Anschließend kann es per Post an Gemeindevorstand Christian Oschounig, St. Job Straße 22/2, 9586 Fürnitz, oder per E-Mail geschickt werden.