Kärntner Derby hat Nachspiel: Über 20 Anzeigen nach Fan-Wirbel

Auf dem Eis setzte sich der KAC gegen den VSV durch. Doch auch nach dem Schlusspfiff des 365. Kärntner Derbys ging es in der Villacher Stadthalle heiß her. Die Polizei musste einschreiten und es hagelte Anzeigen.

Beim 365. Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC am 11. November gingen nicht nur auf dem Eis die Emotionen hoch. Nach dem 3:0-Sieg der Klagenfurter soll es in der Villacher Stadthalle zu Auseinandersetzungen zwischen Fans der beiden Erzrivalen gekommen sein. Die Polizei musste einschreiten. Mehr als 20 Verwaltungsanzeigen waren die Folge, wie Polizeipressesprecher Werner Pucher auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt.

Polizei musste einschreiten

„Ich kann bestätigen, dass es ein Einschreiten von der Polizei gegeben hat“, erklärt Pucher gegenüber 5 Minuten. Und: „Es kam zu mehr als 20 Verwaltungsanzeigen.“ Die Beamten stellten die Identitäten der beteiligten Personen fest und erstatteten entsprechende Anzeigen. Dabei ging es unter anderem um Anstandsverletzungen und Ordnungsstörungen. Zudem gab es eine strafrechtliche Anzeige, die allerdings einen Vorfall außerhalb der Stadthalle betrifft, so Pucher.

„Nichts Außergewöhnliches“

Dass die Rivalität zwischen den beiden Kärntner Eishockeyvereinen gern zwischen den Fans ausgetragen wird, ist bekannt. Doch waren die Vorfälle am Mittwoch besonders heftig? Laut Polizeisprecher Pucher nicht unbedingt. „Die Fanrivalität ist da, es war jetzt nichts Außergewöhnliches“, erklärt er. Zwar gebe es durchaus auch Derbys, bei denen die Polizei keine Anzeigen erstatten müsse, die Zahl der Anzeigen sei diesmal aber nicht als außergewöhnlich einzustufen.

KAC feierte klaren Derbysieg

Sportlich hatten an diesem Abend die Klagenfurter das bessere Ende für sich. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Daniel Obersteiner den KAC in der 23. Spielminute in Führung. Mattias Göransson (36.) und Travis St. Denis (38.) bauten den Vorsprung noch vor der zweiten Pause auf 3:0 aus. Damit entschieden die Rotjacken auch das 365. Kärntner Derby für sich.