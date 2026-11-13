Millionenprojekt fertig: Neue Eishalle in Villach wird schon bald eröffnet

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist es so weit: Am Montag wird die zweite Eishalle in Villach offiziell eröffnet. Davon profitieren nicht nur die Eishockeyprofis.

In Villach steht ein großes Bauprojekt kurz vor dem Abschluss. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wird am Montag, dem 16. November 2026, die neue Eishalle südlich der bestehenden Stadthalle offiziell eröffnet. Im April 2025 starteten die Bauarbeiten begonnen, im Jänner dieses Jahres fand die Gleichenfeier statt. Insgesamt kostet die Modernisierung und Erweiterung des Stadthallenkomplexes rund 25 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt von der Stadt Villach, dem Land Kärnten und dem Bund.

Neue Trainingsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Die zusätzliche Eisfläche soll vor allem den zahlreichen Nachwuchsspielern und Hobbysportlern zugutekommen. Bisher mussten sich Profis, Nachwuchsmannschaften und andere Eissportler die verfügbaren Trainingszeiten in der alten Halle teilen. Mit der zweiten Halle sollen nun deutlich mehr Möglichkeiten entstehen. Hunderte Kinder, Jugendliche und Amateursportler können laut Stadt künftig mit besseren Trainingszeiten rechnen. Dazu kommt ein umfangreicher Athletikbereich, der zusätzliche Trainingsmöglichkeiten abseits des Eises bietet.

Österreichs erstes Leistungszentrum für Dameneishockey

Eine Besonderheit der neuen Halle ist das geplante Bundesleistungszentrum für Dameneishockey. Es soll 2027 seinen Betrieb aufnehmen und Villach zu einem wichtigen Standort für den österreichischen Fraueneishockeysport machen. Nachwuchstalente und Spitzensportlerinnen sollen dort künftig professionelle Trainingsbedingungen vorfinden.

Auch Konzerte und Veranstaltungen geplant

Die neue Halle soll aber nicht ausschließlich dem Eissport vorbehalten bleiben. Künftig können dort auch Veranstaltungen wie Konzerte, Bälle, Vorträge und Seminare stattfinden. Laut Stadt Villach gibt es dafür bereits zahlreiche Anfragen. Damit soll der erweiterte Stadthallenkomplex auch abseits des Sportbetriebs genutzt werden können.

Auch die alte Stadthalle wurde modernisiert

Die Eröffnung der zweiten Halle bildet den Abschluss eines umfangreichen Ausbauprojekts. Bereits 2024 wurde die bestehende Stadthalle saniert. Dabei erhielten sowohl die VSV-Profis als auch die Nachwuchsmannschaften neue Kabinen- und Sanitärbereiche. Die Räumlichkeiten der Kampfmannschaft wurden ins Erdgeschoss verlegt. Auch die technische Infrastruktur wurde erneuert: Eine gemeinsame Kälteanlage soll künftig beide Eisflächen versorgen.

Tag der offenen Tür: „Heimspiel für alle“

Wer sich die neue Eishalle selbst ansehen möchte, hat am Samstag, dem 21. November, und Sonntag, dem 22. November 2026, Gelegenheit dazu. Jeweils von 10 bis 16 Uhr lädt die Stadt Villach zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Führungen, Showtrainings und Infostände. Besucher können sich außerdem beim Stockschießen versuchen, beim Publikumseislauf selbst aufs Eis gehen oder den Eiskunstläufern zusehen. Auch Eishockeyfans kommen auf ihre Kosten: Neben einem Damen-Bundesligaspiel und Nachwuchsspielen des VSV steht am Sonntag ein U12-Derby gegen den KAC auf dem Programm. Beim „Girls Hockey Day“ können Mädchen den Eishockeysport kennenlernen. Verschiedene Vereine stellen sich ebenfalls vor. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.