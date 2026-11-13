Kärntner (23) ist Kickbox-Weltmeister – und er hat noch nicht genug

Er hat bereits EM-Gold gewonnen, jetzt ist er auch Weltmeister! Der Kärntner Kickboxer Erik Zimmermann feiert einen großen Triumph. Und schon heute könnte er einen weiteren Erfolg einfahren.

Großer Jubel beim WKC Union Velden: Kickboxer Erik Zimmermann hat bei der Weltmeisterschaft in Skopje (Nordmazedonien) für einen Kärntner Triumph gesorgt. Der 23-Jährige setzte sich im Finale der Disziplin Pointfight in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm gegen den Italiener Federico Bramati durch. Mit einem deutlichen 15:6-Sieg sicherte er sich die Goldmedaille und darf sich ab sofort Weltmeister nennen.

Nach EM-Gold jetzt auch Weltmeister

Für Zimmermann ist es nicht der erste große internationale Erfolg. Bereits 2022 konnte er sich den Europameistertitel sichern. Nun hat er seiner sportlichen Karriere einen weiteren Höhepunkt hinzugefügt. Landeshauptmann und Sportreferent Daniel Fellner (SPÖ) gratuliert dem Kärntner zu seinem Triumph. „Erik Zimmermann hat mit einer beeindruckenden Leistung einmal mehr bewiesen, dass Kärnten im internationalen Spitzensport ganz vorne mitmischt“, erklärt Fellner. Der klare Finalsieg sei das Ergebnis harter Arbeit, Disziplin und guter Nachwuchsarbeit im Verein.

Heute kämpft Zimmermann erneut um WM-Gold

Doch für den 23-Jährigen ist die Weltmeisterschaft noch nicht vorbei. Am heutigen Freitag, dem 13. November 2026, steht Zimmermann auch im Finale der Disziplin Leichtkontakt. Damit hat der Veldener die Chance, sich bei derselben Weltmeisterschaft gleich zwei Goldmedaillen zu sichern. „Für den heutigen Endkampf drücken wir Erik im Namen des gesamten Sportlandes Kärnten ganz fest die Daumen. Egal wie das zweite Finale ausgeht, er hat schon jetzt Großartiges geleistet“, betonen Fellner und Sportdirektor Arno Arthofer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 10:42 Uhr aktualisiert