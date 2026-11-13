Neuer Indoor-Spielplatz in Villach: „Ein Ort zum Spielen, Toben und Lachen“

Wohin mit den Kindern, wenn Regen, Kälte und Schnee den Spielplatzbesuch vermiesen? In Villach gibt es bald eine neue Möglichkeit. Dafür wird ein großer Pfarrsaal kurzerhand zum Spieleparadies umfunktioniert.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und Spielplatzbesuche werden zunehmend ungemütlicher. Doch wohin mit den Kleinen, wenn sie sich trotzdem austoben wollen? In Villach gibt es dafür jetzt eine neue Möglichkeit. Die Evangelische Pfarrgemeinde Villach-Stadtpark verwandelt ihren großen Pfarrsaal in einen Indoor-Spielplatz.

Spielen und Toben bei jedem Wetter

„Das Wetter wird schlechter und es wird immer weniger möglich, auf den Spielplatz zu gehen. Genau deswegen starten wir einen Indoor-Spielplatz bei uns im Pfarrhaus“, erklärt Paula Olischer, Jugendreferentin der evangelischen Pfarrgemeinde Waiern und Villach-Stadtpark, die das neue Angebot in einer Villacher Facebookgruppe vorgestellt hat. Der Spielplatz richtet sich an Kinder ab einem Jahr und soll nicht nur „ein Ort zum Spielen Toben und Lachen“, sondern auch ein Treffpunkt für Familien sein. Hier können die Kleinen gemeinsam Zeit verbringen, während die Erwachsenen neue Kontakte knüpfen und sich austauschen.

Auch Kaffee und Kuchen gibt es

Und auch für eine gemütliche Pause ist gesorgt: Parallel zum Spielangebot können sich Eltern und andere Begleitpersonen im benachbarten Café Gl.u.eck mit Kaffee und Kuchen stärken. Der Indoor-Spielplatz öffnet ab 17. November jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr im großen Saal des evangelischen Pfarrhauses in der Wilhelm-Hohenheim-Straße 3 in Villach. Das Angebot läuft vorerst bis Ende Februar. Wichtig: Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Erziehungsberechtigten. „Jede/r ist herzlich willkommen!“, betont Paula und freut sich auf viele kleine und große Besucher.