Erneut Planänderung beim Villacher Advent: Show findet doch statt

Überraschende Kehrtwende beim Villacher Advent: Die Eiskunstlaufshow zur heutigen Eröffnung war eigentlich abgesagt worden. Wegen der besseren Wetterbedingungen hat die Stadt Villach ihre Entscheidung nun aber geändert.

Gute Nachrichten für alle, die sich auf die Eiskunstlaufshow bei der Eröffnung des Villacher Advents gefreut haben! Eigentlich hätte die Vorführung des Eiskunstlaufvereins Steindorf am Ossiacher See am heutigen Freitag, dem 13. November 2026, ausfallen sollen. Wegen der schlechten Wetterprognose wurde die Show zunächst auf kommende Woche verschoben. Doch nun gibt es eine erneute Kehrtwende: Die Eiskunstlaufshow findet heute doch statt! Das teilte die Stadt Villach am Freitag kurzfristig mit.

Wetter besser als erwartet

Grund für die neuerliche Programmänderung ist das Wetter. „Weil das Wetter besser ist als vorhergesagt, wird die Eiskunstlaufshow anlässlich der Eröffnung des Villacher Advent doch stattfinden“, informiert die Stadt Villach. Damit können sich Besucher nun doch auf die ursprünglich geplante Vorführung auf dem Rathausplatz freuen.

Freust du dich schon auf den Villacher Advent? Ja, jedes Jahr ein Fixtermin! Bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Villacher Advent startet um 18 Uhr

Die offizielle Eröffnung des Villacher Advents beginnt heute um 18 Uhr mit einer Andacht in der Stadtpfarrkirche. Anschließend folgen die Eröffnungszeremonie auf dem Oberen Kirchenplatz und das Einschalten der städtischen Weihnachtsbeleuchtung. Danach steht nun eben doch die Eiskunstlaufshow auf dem Rathausplatz auf dem Programm. Auch in den kommenden Wochen sind weitere Auftritte des Eiskunstlaufvereins Steindorf am Ossiacher See vorgesehen. Am 5. und 12. Dezember sollen jeweils zwischen 17 und 18 Uhr weitere Vorführungen stattfinden.