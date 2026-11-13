Winterquartier: Laubhaufen in Villacher Parks helfen Igeln

In Villach erhalten Igel Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Winterquartier. Weil natürliche Rückzugsmöglichkeiten abnehmen, lässt die Stadt in ihren Parks Laubhaufen absichtlich liegen. „Igel brauchen geschützte Plätze, an denen sie die kalten Monate sicher verbringen können. Deshalb dienen Laubhaufen in städtischen Parks ganz bewusst als Rückzugsorte für die wertvollen Gartenhelfer“, sagt Stadtgrünreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

©KK Am Foto: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig

Auch Gartenbesitzer können helfen

Da der Igel als potenziell gefährdet eingestuft wird, ist auch die Mithilfe der Bevölkerung gefragt. „Wer Laub an einer ruhigen, geschützten Stelle liegen lässt, schafft mit wenig Aufwand ein wertvolles Winterquartier“, so Katholnig. Darüber hinaus lassen sich eigens gebaute Igelhotels erwerben. Diese produziert die gemeinnützige Tischlerei und Lehrwerkstätte „Kretha“ auf Nachfrage zum Selbstkostenpreis. „Mit den Igelhotels bieten wir in Kooperation mit pro mente nicht nur zusätzliche Rückzugsorte für die bedrohte Tiere. Gleichzeitig unterstützen wir ein wertvolles Sozialprojekt“, erklärt die Vizebürgermeisterin. Bei Interesse können sich Bürger und Unternehmen telefonisch unter 04242 205-6500 an die Abteilung Stadtgrün wenden.