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/ ©Stadt Villach/Miriam Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt Mahmoud Alkhaled und Sandro Hermann beim Laubhaufen zusammen rechnen.
Laubhaufen helfen Igeln beim Überwintern.
Villach
13/11/2026
Schutz vor Kälte
#goodnews

Winterquartier: Laubhaufen in Villacher Parks helfen Igeln

Wenn es kälter wird, suchen Igel nach einem Winterquartier. In Villachs Parks bleiben Laubhaufen deshalb bewusst liegen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)
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In Villach erhalten Igel Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Winterquartier. Weil natürliche Rückzugsmöglichkeiten abnehmen, lässt die Stadt in ihren Parks Laubhaufen absichtlich liegen. „Igel brauchen geschützte Plätze, an denen sie die kalten Monate sicher verbringen können. Deshalb dienen Laubhaufen in städtischen Parks ganz bewusst als Rückzugsorte für die wertvollen Gartenhelfer“, sagt Stadtgrünreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Symbolfoto von 5min.at: Sarah Katholnig SPÖ
©KK
Am Foto: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig

Auch Gartenbesitzer können helfen

Da der Igel als potenziell gefährdet eingestuft wird, ist auch die Mithilfe der Bevölkerung gefragt. „Wer Laub an einer ruhigen, geschützten Stelle liegen lässt, schafft mit wenig Aufwand ein wertvolles Winterquartier“, so Katholnig. Darüber hinaus lassen sich eigens gebaute Igelhotels erwerben. Diese produziert die gemeinnützige Tischlerei und Lehrwerkstätte „Kretha“ auf Nachfrage zum Selbstkostenpreis. „Mit den Igelhotels bieten wir in Kooperation mit pro mente nicht nur zusätzliche Rückzugsorte für die bedrohte Tiere. Gleichzeitig unterstützen wir ein wertvolles Sozialprojekt“, erklärt die Vizebürgermeisterin. Bei Interesse können sich Bürger und Unternehmen telefonisch unter 04242 205-6500 an die Abteilung Stadtgrün wenden.

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