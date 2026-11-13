Villacher City – ein Weckruf

Demnächst öffnet der Villacher Christkindlmarkt. Die Innenstadt wird im Lichterglanz erstrahlen, der Duft von Maroni und Glühwein in der Luft liegen. Doch sollten wir hoffen, dass nicht allzu viele Touristen kommen.

Der Bereich Widmanngasse, Unterer Kirchenplatz und Weißbriachgasse ist so etwas wie das Herz des Zentrums der Villacher City. Wenige Meter im Radius rund um die Stadtpfarrkirche. Doch wenn wir durch diese Gassen schlendern, bleibt einem der Atem stehen. Mehr noch, man glaubt sich im tiefsten Vierte-Welt-Entwicklungsland zu befinden.

©Fritz Kimeswenger Trister Anblick im Herzen Villachs.

Verheerendes Bild

Bröckelnde Fassaden, beschmierte Mauern und Schau- oder Schaltkästen, verdreckte oder kaputte Scheiben, der Gestank von Urin, der Anblick ist Grund genug, sich schaudernd abzuwenden. Geschäfte oder kleine Läden sind ohnehin kaum mehr zu finden, aber der optische Eindruck ist verheerend. Es ist ein Eindruck das Verfalls. „Man kann nur hoffen, dass sich nicht viele Italiener vom Christkindlmarkt am Hauptlatz die wenigen Meter hierher verirren, die wären geschockt“, kommentiert das ein Passant, der uns beim Fotografieren beobachtet.

©Fritz Kimeswenger | Wenige Schritte abseits des Hauptplatzes …

Gemeinsamer Kraftakt nötig

Nun ist schon klar, dass nicht immer die Hausbesitzer schuld haben. Es sind Idioten, die glauben, alles beschmieren zu können. Es sind Akte des Vandalismus aus reiner Langeweils und mangelnden Respekts vor fremdem Eigentum. Was es bedarf ist ein gemeinsamer Kraftakt von Kommunalpolitik (unabhängig der Partei), Polizei, Hauseigentümern und Geschäftsbetreibern, um die Zustände zu ändern. „Vielleicht sollte die Kameraüberwachung intensiviert werden“, so ein weiterer Passant. Das könnte zwar den Vandalismus eindämmen, die verfallenden Immobilien würde des aber auch nicht schöner machen.