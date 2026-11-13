Hubschrauber kreist über dem Dobratsch: Das steckt dahinter

Mehrere Leser meldeten am Freitagabend einen Hubschrauber im Bereich der Villacher Alpenstraße. Dahinter steckt glücklicherweise kein Einsatz, sondern die landesweite Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“.

Ein Hubschrauber sorgte am Freitagabend für Aufsehen in Villach. Grund für dessen „Einsatz“ ist die Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“, an welcher die Stadt wie berichtet beteiligt ist. Ein entsprechendes Szenario wird aktuell im Bereich der Villacher Alpenstraße geprobt. Bis voraussichtlich 22 Uhr beüben die Einsatzkräfte dort die Bergung von mehreren Personen, welche aufgrund des fingierten Erdbebens mit einem Reisebus festsitzen. Im Zuge der Übung ist außerdem mit vermehrtem Aufkommen von Einsatzfahrzeugen zu rechnen.

©Leservideo | Ein Hubschrauber zieht seine Kreise am Villacher Nachthimmel.