Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Leserfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen roten Punkt - einen Hubschrauber - am Villacher Nachthimmel.
Ein Hubschrauber kreist derzeit über Villach.
Villach
13/11/2026
"Combined Success"
Leserstory

Hubschrauber kreist über dem Dobratsch: Das steckt dahinter

Mehrere Leser meldeten am Freitagabend einen Hubschrauber im Bereich der Villacher Alpenstraße. Dahinter steckt glücklicherweise kein Einsatz, sondern die landesweite Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein Hubschrauber sorgte am Freitagabend für Aufsehen in Villach. Grund für dessen „Einsatz“ ist die Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“, an welcher die Stadt wie berichtet beteiligt ist. Ein entsprechendes Szenario wird aktuell im Bereich der Villacher Alpenstraße geprobt. Bis voraussichtlich 22 Uhr beüben die Einsatzkräfte dort die Bergung von mehreren Personen, welche aufgrund des fingierten Erdbebens mit einem Reisebus festsitzen. Im Zuge der Übung ist außerdem mit vermehrtem Aufkommen von Einsatzfahrzeugen zu rechnen.

©Leservideo | Ein Hubschrauber zieht seine Kreise am Villacher Nachthimmel.

Erzähle auch du deine Geschichte

Die 5-Minuten-Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at