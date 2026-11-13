Doppel-Heimspiel am Wochenende: VSV will zurück auf die Siegerstraße

Nach dem verlorenen Kärnten-Derby bestreitet der EC iDM Wärmepumpen VSV am Samstag und Sonntag zwei Heimspiele in der Villacher Stadthalle. Die Blau-Weißen treffen dort auf den Milano Hockey Club und Hydro Fehérvár AV19.

Nach drei Niederlagen in Folge steht der VSV am Wochenende unter Zugzwang.

Nach drei Niederlagen in Folge steht der VSV am Wochenende unter Zugzwang.

Nach dem 0:3 im 365. Kärnten-Derby stehen für den EC iDM Wärmepumpen VSV in der win2day ICE Hockey League zwei richtungsweisende Heimpartien an. Am Samstag empfängt die Mannschaft um 17 Uhr den Liga-Neuling Milano Hockey Club in der Villacher Stadthalle. Am Sonntag folgt in der Draustadt das Duell gegen Hydro Fehérvár AV19. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Jetzt zählt jeder Punkt

Nach drei Niederlagen hintereinander will das Team vor eigenem Publikum wieder punkten, um im Rennen um die Playoff-Plätze dranzubleiben. In der Tabelle rutschten die Adler auf den zwölften Platz ab. Aus 16 Spielen resultieren sechs Siege, zehn Niederlagen, 20 Punkte und ein Torverhältnis von 40:46.

Verletzungsupdate

Trainer Pierre Allard steht bis auf einen Akteur fast der gesamte Kader zur Verfügung. Verteidiger Steven Strong fehlt aufgrund einer Unterkörperverletzung, die er sich im zweiten Drittel gegen den EC-KAC zuzog. Medizinische Untersuchungen stehen noch aus.