Brauchtum in Fürnitz: „Teifls Gfrasta“ laden zum 2. Krampuslauf

Am Sonntag, dem 15. November, veranstaltet die Brauchtumsgruppe "Teifls Gfrasta" ihren zweiten Krampuslauf beim ehemaligen Kulturhaus in Fürnitz.

Die Gruppe „Teifls Gfrasta“ lädt am 15. November 2026 zum 2. Krampuslauf beim ehemaligen Kulturhaus.

Die Gruppe „Teifls Gfrasta“ lädt am 15. November 2026 zum 2. Krampuslauf beim ehemaligen Kulturhaus.

Der im Jahr 2022 von Dominik Gregori, Annabelle Hattenberger und Julia Maurer gegründete Verein lädt dabei zu einem traditionellen Programm für die gesamte Familie ein.

Start um 16 Uhr

Bereits ab 16 Uhr werden Sackerl an die jüngsten Besucherinnen und Besucher verteilt, bevor um 17 Uhr der eigentliche Krampuslauf startet, bei dem auch mehrere Gastgruppen auftreten. Für die Sicherheit der kleinen Gäste steht eine eigene, abgesperrte Kinderzone zur Verfügung.

Speis und Trank

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von DJ MaxX, während vor Ort zudem bestens für Speis und Trank gesorgt ist, wie die Veranstalter aus Villach-Land berichten.