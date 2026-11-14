Ehrung für Helga Hieden-Sommer: Neues Grünes Eck in Villach

Mit dem Schritt setzt die Stadt ihr Vorhaben fort, verdiente Villacher Frauen – wie zuvor bereits Dora Kircher, Johanna Horner, Maria Gornik, Gisela Tschofenig, Josefine Kofler und Mathilde Pachernik – stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. „Damit würdigen wir eine Frau, die sich über viele Jahrzehnte für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Mitbestimmung eingesetzt hat. Frauen wie Helga Hieden-Sommer haben für ihre Überzeugungen gekämpft und unglaublich viel bewegt. Mit der Benennung unserer Grünen Ecken wollen wir die Leistungen dieser Frauen würdigen und ihre Geschichten sichtbar machen“, erklärt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Über Helga Hieden-Sommer

Die 1934 in Villach geborene Helga Hieden-Sommer wuchs unter schwierigen Bedingungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit auf und wirkte weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus. Auf ihre Ausbildung zur Lehrerin folgte ein Stipendium an der Universität von Kansas in den USA, bevor sie in Wien studierte und Professorin für Pädagogische Soziologie wurde. Neben ihrer wissenschaftlichen Laufbahn prägte sie als Mitglied des Bundesrates und Abgeordnete zum Nationalrat die Politik und setzte sich jahrzehntelang für Bildung sowie Frauenrechte ein, ehe sie im April 2025 im Alter von 91 Jahren in Klagenfurt verstarb.

Nachbarschaft als Orte der Begegnung

Bei den Grünen Ecken handelt es sich um kleine, öffentlich zugängliche Gartenanlagen, die in den verschiedenen Stadtteilen Villachs entstehen und von denen bereits weitere Standorte geplant sind. Diese Grünflächen dienen in der Nachbarschaft als Orte der Begegnung und des Verweilens. Gleichzeitig verbessern sie das städtische Mikroklima und sorgen für zusätzliche Begrünung im Stadtgebiet.