Realistische Erdbebenübung forderte Einsatzkräfte in Villach und am Dobratsch

Ein simuliertes schweres Erdbeben sorgte am Freitagabend im Raum Villach für ein realistisches Übungsszenario. Während am Dobratsch ein angenommener Erdrutsch einen Reisebus einschloss, aus dem Menschen befreit und versorgt werden mussten, wurde in der Villacher Innenstadt der Einsturz des Turms der Stadtpfarrkirche geprobt

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Die Krisenstäbe sowie zahlreiche Einsatzkräfte arbeiteten diese und weitere Lagen vor Ort ab, darunter Feuerwehren, Polizei, Bundesheer, Rotes Kreuz, Samariterbund, Österreichische Rettungshundebrigade, Bergrettung und Wasserrettung sowie mehrere Hubschrauber von Bundesheer und Innenministerium im Bereich des Dobratsch. Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner verschaffte sich am Freitagabend persönlich einen Überblick über den Verlauf der Übung. In der Hauptfeuerwache traf er im Krisenstab der Stadt Villach auf Bürgermeister Günther Albel und Einsatzleiter Alexander Tomasi. Zudem tagte in der Villacher Alpen Arena ein gemeinsamer Einsatzstab der Stadt Villach und der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land, dem unter anderem Bezirkshauptmann Bernd Riepan, dessen Stellvertreter Stefan Trabe sowie Michael Siter von der Stadt Villach angehörten.

©LPD Kärnten bzw. LPD Kärnten/Just

„Mindset-Änderung“ im Umgang mit Fehlern

Landeshauptmann Fellner betonte die Notwendigkeit solcher Proben: „Im Ernstfall muss ein Rädchen ins andere greifen. Übungen sind da, um Erfahrung zu sammeln.“ Gleichzeitig warb er für eine „Mindset-Änderung“ im Umgang mit Fehlern und erklärte: „Es ist sogar gut, wenn in einer Übung Fehler passieren. So sehen wir, wo wir nachschärfen müssen.“ Darüber hinaus hob Fellner hervor, wie wichtig eine rasche Informationsweitergabe an die Bevölkerung im Notfall sei und kündigte an, die sogenannten Leuchttürme – notstromversorgte Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger – noch stärker im öffentlichen Bewusstsein verankern zu wollen.

Anfragen aus der Bevölkerung

Auch Villachs Bürgermeister Günther Albel unterstrich, dass die Bevölkerung im Ernstfall selbst einen unterstützenden Beitrag leisten könne, und verwies auf das bereits während der Übung spürbare Interesse: „Wir haben auch bei der Übung Anfragen aus der Bevölkerung bekommen. Bürgerinnen und Bürger fragten, was kann ich tun.“ Abschließend sprachen sowohl Landeshauptmann Fellner als auch Bürgermeister Albel allen an der Übung beteiligten Einsatzkräften ihren Dank aus.