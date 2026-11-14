72. Villacher Fasching: Das ist das neue Prinzenpaar

Villach hat neue Faschingsregenten! Am Samstag wurden im Atrio das neue Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar für den 72. Villacher Fasching vorgestellt und die fünfte Jahreszeit gebührend eingeläutet.

„Villach, Lei-Lei!“ hieß es am Samstagvormittag, dem 14. November 2026, im Einkaufszentrum Atrio. Dort wurde eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Villacher Faschingsgilde gelüftet: Wer übernimmt in der kommenden Saison das närrische Zepter? Pünktlich um 11.11 Uhr wurden die neuen Faschingsregenten der Öffentlichkeit präsentiert. Auch das Kinderprinzenpaar für den 72. Villacher Fasching steht nun fest.

Das ist das neue Villacher Prinzenpaar

In der kommenden Faschingssaison werden Andreas Kulle (60) und Ana Bernsteiner (29) als neues Villacher Prinzenpaar das närrische Kommando übernehmen. Die beiden treten damit in die Fußstapfen ihrer Vorgänger und werden den 72. Villacher Fasching repräsentieren. Auch der Nachwuchs hat neue Regenten: Maximilian Eder (12) und Magdalena Mayer (10) bilden das neue Kinderprinzenpaar und werden beim Villacher Kinderfasching im Mittelpunkt stehen.

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Buntes Programm zum Faschingsauftakt

Bereits ab 9 Uhr wurde den Besuchern im Atrio ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Für musikalische Stimmung sorgte ein DJ von Antenne Kärnten. Auch die jungen Faschingsakteure waren mit dabei und präsentierten unter dem Motto „Mini-Lei-Lei“ erste Auszüge aus dem neuen Programm des Villacher Kinderfaschings.

©Knaus In der kommenden Faschingssaison werden Andreas Kulle (60) und Ana Bernsteiner (29) als neues Villacher Prinzenpaar das närrische Kommando übernehmen. Auch der Nachwuchs hat neue Regenten: Maximilian Eder (12) und Magdalena Mayer (10) bilden das neue Kinderprinzenpaar und werden beim Villacher Kinderfasching im Mittelpunkt stehen.

Vorfreude auf den 72. Villacher Fasching

Bei der Villacher Faschingsgilde ist die Freude über den Start der neuen Saison groß. Gildenkanzler Karl Glanznig betont: „Wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem 72. Villacher Fasching in eine neue, fantastische Saison zu starten. Die besondere Qualität unseres Programms, das Herzblut unserer Gilde und die Begeisterung der Narren machen diese Zeit so einzigartig.“

©Knaus Das Prinzenpaar aus dem Vorjahr übergibt das Zepter an die Regenten des 72. Villacher Faschings.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 11:20 Uhr aktualisiert