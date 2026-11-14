Villacher Tanzschule vertritt Kärnten bei „World of Dance“-Qualifikation in Wien

Die Villacher Valeina Dance Academy tritt als einzige Kärntner Tanzschule beim „World of Dance“-Qualifikationsturnier in Wien an und tanzt um ein Ticket für das Weltfinale in Las Vegas.

Die Valeina Dance Champions aus Villach gehen mit sechs Beiträgen in der Wiener Stadthalle an den Start, um sich für das Finale in den USA zu qualifizieren.

Die Valeina Dance Champions aus Villach gehen mit sechs Beiträgen in der Wiener Stadthalle an den Start, um sich für das Finale in den USA zu qualifizieren.

Für die Valeina Dance Academy aus Villach steht am heutigen Samstag, dem 14. November, ein Auftritt auf nationaler Ebene bevor. Erstmals macht der international bekannte Tanzwettbewerb „World of Dance“, der allein auf Instagram rund vier Millionen Follower zählt, mit einem offiziellen Qualifikationsturnier in der Wiener Stadthalle Station in Österreich.

Villacher Akademie kämpft um die wichtigen Zähler

Als einzige Tanzschule aus Kärnten treten die sogenannten Valeina Dance Champions in Wien gegen die internationale Konkurrenz an. Die seit 25 Jahren bestehende Villacher Akademie schickt ihre Tänzerinnen und Tänzer mit insgesamt sechs Tanzbeiträgen vor eine Jury.

Finale in Las Vegas

Für die teilnehmenden Gruppen geht es dabei um die Qualifikation für das Weltfinale von „World of Dance“, das im Sommer 2027 in Las Vegas in den USA ausgetragen wird. Um ein Ticket für die Finalrunde zu lösen, müssen die Teams in Wien eine Platzierung unter den besten drei erreichen und die vorgegebene Punktezahl erzielen.