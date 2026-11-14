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/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt mehrere Kerzen.
Mitte August starb in Villach eine Frau im Bereich der Draubrücke. im Verdacht steht ihr Partner, der in Untersuchungshaft sitzt.
Villach
14/11/2026
Am Tatort
Exklusiv

Lokalaugenschein soll jetzt den Tod einer jungen Villacherin klären

Wie starb jene 28-jährige Villacherin, die, wie berichtet, in den letzten Tagen im August tot an der Drau aufgefunden wurde?

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
2 Minuten Lesezeit(260 Wörter)
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Für einen Villacher der in Untersuchungshaft sitzt und im Verdacht steht, sie getötet zu haben, könnte es jetzt spannend werden denn schon in den nächsten Tagen findet am Tatort ein Lokalaugenschein statt.

39-Jähriger steht im Verdacht

Zu Erinnerung: Der 39-jährige Villacher steht im Verdacht, seine Freundin während eines Streites zu Tode geprügelt zu haben. Sogar Mord wurde nicht ausgeschlossen. Der Verdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, wird von dem Villacher Top-Anwalt Hans Gradischnig vertreten. In einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten erklärt der Jurist, was nach seinem Aktenstudium, damals im August an der Drau passiert ist. „Die beiden hatten einen Streit, aber danach wollte sie sich mit ihm wieder versöhnen und lief auf ihn zu. Dabei ist sie über ein Bein von ihm gestolpert, hingefallen und schwer mit dem Kopf am Beton aufgeschlagen. Dieser Vorgang ist von Zeugen belegt, ein Mord kann definitiv ausgeschlossen werden. Er wollte sie mit Sicherheit nicht töten.“

„Werden nach dem Lokalaugenschein sicher mehr wissen“

Einfach wird es für den Verdächtigen freilich trotzdem nicht. Für den Anwalt bleibt der Tatbestand der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang mit dem sich das Gericht beschäftigen wird müssen. Gradischnig: „Wir werden nach dem Lokalaugenschein sicher dann mehr wissen, meinem Klienten tut das was in jener Nacht dort passiert ist unendlich leid. Beide waren dazu ja über Jahre ein Pärchen der Verlust der Partnerin hat ihn auch persönlich schwer getroffen.“

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