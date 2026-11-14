Abschied nach fünf Jahren in der Villacher Innenstadt: „Ist uns nicht leichtgefallen“

Das Geschäft „Wäsche & Mehr KG“ in der Postgasse 4 schließt. Mit einem persönlichen Aushang bedankt sich das Team nun bei seinen Stammkunden für die gemeinsame Zeit.

Wer derzeit an der Auslage in der Postgasse 4 vorbeispaziert, entdeckt eine emotionale Nachricht des Teams. Nach fünf Jahren verabschiedet sich „Wäsche & Mehr“ von seinen Kunden. In dem Schreiben bedanken sich die Betreiber für die Treue, das Vertrauen und die vielen netten Begegnungen, die den Geschäftsalltag bereichert haben. Aktuell findet ein Räumungsverkauf statt, auch Schaufensterpuppen werden angeboten.

Aus nach fünf Jahren: Das sind die Gründe

Hinter dem Rückzug aus dem Villacher Geschäftsleben steckt eine bewusste Lebensentscheidung. Für das Team sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um beruflich etwas kürzerzutreten und sich künftig anderen Dingen zu widmen. Man betont jedoch, dass dieser Schritt nicht leichtgefallen sei. „Danke für Ihre Treue, Ihr Vertrauen und die vielen netten Begegnungen, die unseren Geschäftsalltag bereichert haben“, heißt es und weiter: „Sie haben Wäsche & mehr zu mehr gemacht, als nur zu einem Geschäft. Sie waren ein wichtiger Teil unserer Zeit in Villach.“

©5 Minuten | Das Geschäft „Wäsche & Mehr KG“ in der Postgasse 4 schließt. ©5 Minuten | Mit einem persönlichen Aushang bedankt sich das Team nun bei seinen Stammkunden für die gemeinsame Zeit.

Herzliche Wünsche für die Zukunft

Zum Abschluss wünscht das Team der „Wäsche & Mehr KG“ seinen ehemaligen Kunden von Herzen alles Gute, Gesundheit, Glück und viele schöne Momente. Man nehme viele positive Erinnerungen mit und hoffe, dass auch die Villacher gerne an die Zeit mit dem Geschäft zurückdenken.