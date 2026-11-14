Villach ehrt verstorbene Politikerin: Grünes Eck in Landskron benannt

Die Stadt Villach benennt ein weiteres Grünes Eck nach einer bedeutenden Villacherin: Helga Hieden-Sommer. Die 2025 verstorbene Politikerin, Pädagogin und Soziologin setzte sich über Jahrzehnte für Frauenrechte und Bildung ein.

"Mit der Benennung unserer Grünen Ecken wollen wir die Leistungen dieser Frauen würdigen und ihre Geschichten sichtbar machen", sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

"Mit der Benennung unserer Grünen Ecken wollen wir die Leistungen dieser Frauen würdigen und ihre Geschichten sichtbar machen", sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Sie war Lehrerin, Wissenschaftlerin und eine engagierte Frauenpolitikerin: Helga Hieden-Sommer (1934–2025) hat weit über Villach hinaus Spuren hinterlassen. Nun wurde ihr zu Ehren ein Grünes Eck in Landskron benannt. „Damit würdigen wir eine Frau, die sich über viele Jahrzehnte für Gleichberechtigung und gesellschaftliche Mitbestimmung eingesetzt hat. Frauen wie Helga Hieden-Sommer haben für ihre Überzeugungen gekämpft und unglaublich viel bewegt. Mit der Benennung unserer Grünen Ecken wollen wir die Leistungen dieser Frauen würdigen und ihre Geschichten sichtbar machen“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Vom Stipendium in den USA bis in den Nationalrat

Helga Hieden-Sommer wurde 1934 in Villach geboren und wuchs unter schwierigen Bedingungen während der Kriegs- und Nachkriegszeit auf. Nach ihrer Ausbildung zur Lehrerin führte sie ein Stipendium an die Universität von Kansas in den USA. Später studierte sie in Wien und wurde Professorin für Pädagogische Soziologie. Zudem war sie Mitglied des Bundesrates sowie Abgeordnete zum Nationalrat. Hieden-Sommer verstarb im April 2025 im Alter von 91 Jahren in Klagenfurt.

Villach rückt verdiente Frauen in den Mittelpunkt

Mit der Benennung nach Helga Hieden-Sommer setzt die Stadt Villach ihre Initiative fort, verdiente Villacher Frauen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, heißt es in einer Aussendung. Bereits mehrere Grüne Ecken erinnern an Persönlichkeiten wie Dora Kircher, Johanna Horner, Maria Gornik, Gisela Tschofenig, Josefine Kofler und Mathilde Pachernik.

Kleine, öffentlich zugängliche Gartenanlagen

Die Grünen Ecken sind kleine, öffentlich zugängliche Gartenanlagen in den Villacher Stadtteilen. Sie bieten dir Platz zum Verweilen und für Begegnungen in der Nachbarschaft. Gleichzeitig bringen sie noch mehr Grün in die Stadt und tragen zu einem angenehmeren Mikroklima bei. Weitere Standorte sind bereits in Planung, heißt es abschließend.